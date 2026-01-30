Šta vas briga šta drugi kažu, MOŽDA I LAŽU! Anja Mit pokazala dugu crvenu kosu, sad je druga osoba, napravila veliku promenu i otkrila zbog čega se odlučila na taj korak (FOTO)

Glumica Anja Mit promenila je boju kose i pohvalila se promenom. Donedavno je imala dugu plavu kosu, a sada se ofarbala u crveno.

Naime, Anja Mit se novim imidžom pohvalila na Instagramu, te je podelila niz fotografija iz frizerkom salona.

- Dobro jutro. Koliko često menjate boju kose, da li ste je uopšte ikad promenili i zašto niste?Ja bukvalno od srednje škole imam momente kada legnem u krevet i samo sebe zamislim za novom frizurom i jedva čekam da je promenim. Monotonija i ustaljeni ritam za mene Vodoliju znaci ogromni smor i kako “stariji” kažu odmah dobijem takozvane Pundravce. Šta vas briga šta drugi kažu, možda i lažu, možda bi voleli to što želite vi, ali ne smeju pa ne vide kako to vi uopšte možete? I da, nađite vašu Ljubicu, ja moju jesam. Neka ovaj dan bude možda baš taj za neku promenu za koju samo mislite da nemate hrabrosti, napisala je Anja Mit u opisu fotografije.

Nakon razvoda dobila dete sa košarkašem

Inače, Anja Mit je nedugo nakon raskida od pilota uplovila u vezu sa košarkašem sa kojim je dobila dete.

- Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla - rekla je ona tada.

Anja Mit trenurno uživa u ljubavi sa košarkašem Vladimirom Petrovićem sa kojim je nedavno dobila sina Filipa.Ime Filip je bilo vrlo popularno još u antičko doba - nosio ga je, na primer, Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Zbog toga se kroz istoriju ime Filip često povezivalo sa plemenitošću, snagom i mudrošću vođe.

Autor: M.K.