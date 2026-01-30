Ceca došla u Zrenjanin da pomogne majci sa petoro dece: Za slučaj saznala preko Tvitera, pa odmah otišla da ih obraduje, evo šta će uraditi za njih (VIDEO)

Ceca Ražnatović danas je stigla u Zrenjanin, kako bi uručila humanitarnu pomoć porodici kojoj je pomoć neophodna.

Društvenim mrežama danima kruži informacija i apel za pomoć majci sa petoro dece, a najveća balkanska zvezda se odmah uputila ka Zrenjaninu i ovim humanim gestom oduševila mnoge.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Na poziv jednog od korisnika mreže "X" da se svi na ovoj mreži ujedine i pomognu oglasila se i Ceca Ražnatović koja je danas krenula ka Zrenjaninu kako bi pomoć uručila toj porodici.

Ceca je stigla u lokal u kom porodica živi u nehumanim uslovima. Majka petoro dece je otkrila da ju ju napustio, te zbog toga tu živi sa svojom decom. Ceca je za majku sa petoro dece našla privremeni smeštaj, a kako je navela, potrudiće se da joj pomogne i da nađe posao kako joj deca ne bi bila oduzeta.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Inače, Korisnik "X" mreže, Miloš Krstić se oglasio sa kratkom porukom i snimcima o toj porodici pozvavši sve da pomognu:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Tviteraši, hajde da budemo solidarni kao i uvek...Majka sa petoro dece živi u centru grada Zrenjanina, ispod centra gde su nekada bili lokali... Od jednog lokala je napravila dve prostorije tako što joj ćebe služi kao zid da toplota ne bi izlazila iz ograđenih dela. Inače greje se tako što upali rešo dok se deca igraju okolo. Deca su uzrasta od 2 do 7 godina. Ukoliko imate garderobe, pelene, hrane molim vas da odnesete, ko ne može ima broj računa za donacije, hajmo da pomognemo da majci ne oduzmu decu... Molim RT BR računa: 17000109261650027 Dragana Filipov Unicredit banka - napisao je on ostavivši podatke o uplati, a Ceca je odmah reagovala.

- Kako da dođem do ove žene? - upitala je Ceca, a ubrzo nakon toga se uputila ka Zrenjaninu i već danas odnela pomoć.

Autor: M.K.