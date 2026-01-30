SMRŠALA ANA NIKOLIĆ: Pevačica pozirala u u providnom kombinezonu, pa se pohvalila novom linijom (FOTO)

Ana Nikolić ranije je uspela da smrša 50 kilograma i tako dovede telo do savršenstva, da bi nedavno ponovo nabacila koje kilo. Sada je presrećna jer se vratila u formu i ponosno pokazuje kako danas izgleda nakon napornih treninga.

Ana Nikolić već neko vreme redovno posećuje teretanu, o čemu obaveštava pratioce na Instagramu raznim snimcima na kojima se vidi kako vežba na spravama.Ona je sad pokazala i kako izgleda.

Pozirala je u providnom kombinezonu ispod kojeg se video donji veš, ali i ravan stomak i zategnute noge. Pevačica je dobila pregršt komplimenata na račun izgleda:

"Samo mudro i gas", "Svaka čast", "Nastavi u istom ritmu"

Otkrila kako je ranije izgubila 50 kilograma

Ana Nikolić jednom prilikom otkrila je uz pomoć koje dijete je smršala 50 kilograma.

- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga sledi moj doručak, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo sveža salata ili pahuljice. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (belo brašno), držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz.

- Meso takođe sem ribe. Ako mi bas padne šećer onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promeni i samim tim će uspeti. Prvih mesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepa, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano to bolje. Pijem 2-3l vode dnevno. Nekad i 4!

Autor: M.K.