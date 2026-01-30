ZAVRŠAVAM SVAKI KONTAKT SA JOVANOM PAJIĆ: Marija Šerifović se iznervirala, zbog drugarice zamalo povratila

Marija Šerifović ove dane provodi na Baliju, gde uživa u društvu Jovane Pajić i poznanika koji žive na ovom ostrvu.

Ona se sada oglasila i pokazala zbog čega se naljutila na pevačicu pa rekla: "Prekidam sve bilateralne odnose sa Jovanom".

Marija je objavila novi vlog sa Balija, a u njemu pokazuje kako je Jovana nagovorila da proba voće od kojeg je zamalo povratila. Ovaj video opisala je rečima: "Završavam svaki kontakt sa Jovanom Pajić"

Ovoga puta glavna zvezda videa, pored nje i Jovane Pajić, bilo je ozloglašeno voće durijan. Jovana je bila ta koja je insistirala da kupe ovu namirnicu, za koju je Marija odmah imala spreman opis.

- Ovo je video u kojem je Jovana Pajić insistirala da se kupi voće koje se zove kako? Durian. Znači to je, to je nešto do te mere ogavno - rekla je Marija, a onda pokazala pripreme da se uopšte približi ovoj voćki.

Nakon što su je otvorile, Marija je odmah začepila nos, a onda je Jovana degustirala ovaj plod. Ubedivši Mariju da je ukusno, pevačica se jedva osmelila da uzme zalogaj.

- Šta je ovo? Je l' ovo za nešto valja? Nemoj da pipaš rukama. Nećeš nikad da opereš ruke. Je l' ima nešto dobro? Jao majko mila. Jao majko mila - zapomagala je Marija dok se trudila da proba voćku.

Na kraju umalo nije povratila na ovaj ukus, a Jovana se zacenila od smeha jer je uspela da nasamari Mariju da proba najodvratnije voće na svetu.

- Znači neću da se igram ovoga nikad više - ljuta je bila Marija.

