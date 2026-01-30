NIKOLIJA SE U JEKU GLASINA O RELJINOJ AFERI PROVODI U KAFANI: Pevala s majkom Vesnom Zmijanac veliki hit, a njenu reakciju na bakšiš komentarišu svi (VIDEO)

Nikolija Jovanović juče je oduševila sve prisutne kada je u beogradskoj kafani zajedno sa mamom Vesnom Zmijanac otpevala njen čuveni hit "Ono u grudima".

Nikolija Jovanović došla je sinoć na nastupu Vesne Zmijanac, a okupljeni su joj uputili aplauz kada je uzela mikrofon da peva.

Oduševljeni gosti odmah su se dohvatili novčanika kako bi joj dali bakšiš, a pevačicina reakcija je hit. Kada je videla novac, odmah se okrenula i pomerila sa tog mesta odbijajući da uzme pare.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ona je nastavila da peva, a Vesna je prišla da je poljubi pa zajedno sa njom nastavila dobro poznate hitove.

Nakon priča o razvodu uslikana Nikolija sa Reljom

Nikolija Jovanović i Relja Popović pojavili su se zajedno prvi put u javnosti nakon priča o njihovom razvodu. Nikolija i Relja držali su se za ruke, a povod je bio humanitarna akcija. Naime, Nikolija Jovanović i Relja Popović odazvali su se humanitarnoj akciji u kojojoj su se skupljala sredstva za majke koje nemaju dovoljno za svoje bebe.

Bračni par bio je nasmejan i držali su se za ruke. A Relja je kratko prokomentarisao "Zauvek zajedno".

Da podsetimo, pevačica Nikolija Jovanović nedavno je spakovala kofere i napustila je Srbiju. Ona je boravila u Italiji odakle je i objavljivala fotografije.

Autor: M.K.