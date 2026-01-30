Nikolija Jovanović juče je oduševila sve prisutne kada je u beogradskoj kafani zajedno sa mamom Vesnom Zmijanac otpevala njen čuveni hit "Ono u grudima".
Nikolija Jovanović došla je sinoć na nastupu Vesne Zmijanac, a okupljeni su joj uputili aplauz kada je uzela mikrofon da peva.
Oduševljeni gosti odmah su se dohvatili novčanika kako bi joj dali bakšiš, a pevačicina reakcija je hit. Kada je videla novac, odmah se okrenula i pomerila sa tog mesta odbijajući da uzme pare.
Ona je nastavila da peva, a Vesna je prišla da je poljubi pa zajedno sa njom nastavila dobro poznate hitove.
Nakon priča o razvodu uslikana Nikolija sa Reljom
Nikolija Jovanović i Relja Popović pojavili su se zajedno prvi put u javnosti nakon priča o njihovom razvodu. Nikolija i Relja držali su se za ruke, a povod je bio humanitarna akcija. Naime, Nikolija Jovanović i Relja Popović odazvali su se humanitarnoj akciji u kojojoj su se skupljala sredstva za majke koje nemaju dovoljno za svoje bebe.
Bračni par bio je nasmejan i držali su se za ruke. A Relja je kratko prokomentarisao "Zauvek zajedno".
Da podsetimo, pevačica Nikolija Jovanović nedavno je spakovala kofere i napustila je Srbiju. Ona je boravila u Italiji odakle je i objavljivala fotografije.
Autor: M.K.