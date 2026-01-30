ZGODNA SUPRUGA DADA POLUMENTE TRENIRA U PETOM MESECU TRUDNOĆE: Obukla uske helanke i top, pozirala u sali za vežbanje, pa opčinila mnoge svojom lepotom (FOTO)

Ivona Polumenta, 11 godina mlađa supruga Dada Polumente u drugom je stanju, a par čeka treće dete. Ona je sada otišla na trening i pohvalila se da opet može da vežba.

Ivona Polumenta uživa u drugom stanju, a sada je pokazala i da je aktivna trudnica i da joj pilates i te kako prija u drugom stanju.

- Povratak treninzima nakon dužeg vremena i mirovanja, čini me trenutno najsrećnijom na svetu - napisala je u opisu fotografije.

U braon kompletu plenila je lepotom, a ova fotografija dobila je pregršt komplimenata na račun izgleda i blistavog lica.

"Zahvalni smo Bogu na ovom daru"

Ivona i Dado čekaju drugo dete, a ne kriju radost i zahvalnost što će njihova porodica uskoro postati bogatija za još jednog člana.

Podsetimo, Ivona i Dado su se oglasili nakon što su saznali da čekaju dečaka.

- Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najlepšu vest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi - napisali su oni.

Autor: M.K.