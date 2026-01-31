AKTUELNO

Evo šta radi Nikolija dok svi pričaju o Reljinoj aferi: Ovo je sve ostavilo bez teksta (FOTO)

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Nikolija Jovanović juče je oduševila sve prisutne kada je u beogradskoj kafani zajedno sa mamom Vesnom Zmijanac otpevala njen čuveni hit "Ono u grudima".

Nikolija Jovanović pojavila se sinoć na nastupu svoje majke, a publika ju je nagradila gromoglasnim aplauzom kada je uzela mikrofon i zapevala.

Očarani gosti nisu krili oduševljenje i odmah su posegnuli za novčanicima, ali je usledila reakcija koja je sve iznenadila. Čim je primetila novac, pevačica se okrenula i udaljila, odbijajući da uzme bakšiš.

Ona je nastavila da peva, a Vesna je prišla da je poljubi pa zajedno sa njom nastavila dobro poznate hitove.

Podsetimo, Nikolija Jovanović i Relja Popović nedavno su se pojavili zajedno prvi put u javnosti nakon priča o njihovom razvodu. Nikolija i Relja držali su se za ruke, a povod je bio humanitarna akcija. Naime, Nikolija Jovanović i Relja Popović odazvali su se humanitarnoj akciji u kojojoj su se skupljala sredstva za majke koje nemaju dovoljno za svoje bebe.

Bračni par bio je nasmejan i držali su se za ruke. A Relja je kratko prokomentarisao "Zauvek zajedno".

Da podsetimo, pevačica Nikolija Jovanović nedavno je spakovala kofere i napustila je Srbiju. Ona je boravila u Italiji odakle je i objavljivala fotografije.

