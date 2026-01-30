Ovaj prizor će mnoge oduševiti: Veljko objavio poziv sa Cecom i malim Željkom kako sedi u bakinom krilu

Sin najveće balkanske zvezde, Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, oglasio se iz Rusije gde živi već neko vreme i pokazao koliko je emotivan posle poziva sa majkom. Veljko se u Rusiji potpuno isključio od svega i jedno vreme čak nije imao ni profile na društvenim mrežama.

Naime, danas se Veljko čuo sa majkom i najstarijim sinom Željkom i to putem video poziva. On je na Instagramu objavio skrinšot i pokazao koliko je srećan i emotivan.

Ceca i Veljko nisu skidali osmeh s lica, dok je maleni Željko sedeo kod bake u krilu i nije skrivao sreću što vidi oca.

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko.



Autor: N.B.