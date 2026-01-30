Poznato vreme i mesto sahrane Beti Đorđević: Evo kada će pevačica biti ispraćena na večni počinak

Pevačica Blagica Beti Đorđević preminula je 20. januara u 80. godini, a pre četiri dana održan je i komemorativni skup. Sada je poznato vreme i mesto sahrane vrsne umetnice.

Beti Đorđević biće sahranjena na groblju Orlovača, a sahrana će se obaviti u sredu, 4. februara. Opelo je zakazano za 13 sati nakon čega će pevačica biti ispraćena na večni počinak.

Na komemorativnom skupu govorili su njeni prijatelji i pričali da je Beti bila puna života i planova. Njena smrt pogodila je mnogo, a naročito njenu unuku koju je tužna vest dočekala u trenutku dok je ona u drugom stanju.

Zato je za nju bilo previše emotivno da govori na komemoraciji o svojoj baki za koju je bila toliko vezana.

U razgovoru za „Blic“, sa njenom unukom Kristinom Đurić, pokušali smo da evociramo uspomene na Beti Đorđević, iako su rane od njenog odlaska još uvek sveže.

– Ona je preminula u subotu, a nas dve smo se čule u četvrtak. Popričale smo na temu njenog nastupa koji je imala u petak uveče u RTS klubu. Trebalo je i ja da idem, međutim nisam bila najbolje zdravstveno, tako da sam ovog puta propustila to veče. Inače sam pratila svaki njen nastup i svaki koncert. Ostalo je da se čujemo za vikend, pošto je nama slava bila u utorak, čisto smo želele da preciziramo vreme kada će ona doći kod nas. U subotu se nismo čule jer ona uvek nakon nastupa odmara, a kada ja idem na njen nastup, čujemo se i sumiramo utiske, jer je to bilo uobičajeno za nas dve. Nekako sam tada rekla: “Neka ona u subotu odmori i čućemo se u nedelju.” U nedelju sam joj poslala poruku, ali ona nije odgovorila na Viber i eto...

Njenu karijeru, dugu pet decenija, obeležili su hitovi “Počnimo ljubav ispočetka”, “Kraj moje tuge”, “O mladosti” i drugi.

Blagica Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1946. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina.

Nagrađena je za životno delo nagradom "Nišvila".

Ona je, podsetimo, doživela tešku tragediju kada joj je preminuo sin jedinac.

Autor: N.B.