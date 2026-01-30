AKTUELNO

Domaći

TUGA DO NEBA: Preminula zvezda filma SAM U KUĆI

Izvor: PINK.RS, Foto: Pixabay.com ||

Legendarna glumica Ketrin O’Hara preminula je u 71. godini života. Zvezda filmova "Sam u kući" i serije "Šits Krik" preminula je u petak.

Prema pisanju Ti-Em-Zi-ja, izvori sa direktnim saznanjima potvrdili su ovu potresnu vest.

Uzrok smrti još uvek nije objavljen.

Ketrin je propustila dodelu nagrada Golden Gloubs 11. januara, iako je bila nominovana za najbolju sporednu žensku ulogu za svoju ulogu u Epl plas seriji The Studio.

Njena nominacija objavljena je u decembru, ali nije bilo jasno zbog čega nije prisustvovala ceremoniji.

Autor: N.B.

#Film

#Ketrin O’Hara

#Smrt

#glumica

POVEZANE VESTI

Showbiz

Tuga do neba: Umrla Brižit Bardo

Domaći

Tuga do neba! Preminula čuvena jugoslovenska glumica, ostvarila više od 150 uloga

Domaći

TUGA DO NEBA! Preminula velika muzička zvezda bivše Jugoslavije! Tužne vesti podelila njena ćerka!

Showbiz

Preminula glumica iz čuvenog filma: Menadžer potvrdio tragične vesti!

Ostali sportovi

PREMINULA ČUVENA SRPSKA SPORTISTKINJA: Bila je vicešampionka sveta

Showbiz

Tuga! Umrla slavna glumica u 97. godini