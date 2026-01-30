TUGA DO NEBA: Preminula zvezda filma SAM U KUĆI

Legendarna glumica Ketrin O’Hara preminula je u 71. godini života. Zvezda filmova "Sam u kući" i serije "Šits Krik" preminula je u petak.

Prema pisanju Ti-Em-Zi-ja, izvori sa direktnim saznanjima potvrdili su ovu potresnu vest.

Uzrok smrti još uvek nije objavljen.

Ketrin je propustila dodelu nagrada Golden Gloubs 11. januara, iako je bila nominovana za najbolju sporednu žensku ulogu za svoju ulogu u Epl plas seriji The Studio.

Njena nominacija objavljena je u decembru, ali nije bilo jasno zbog čega nije prisustvovala ceremoniji.



Autor: N.B.