POZAJMILA SAM JOJ NAOČARE: Otkriveno u kakvom su odnosu DIDI J i Jelena Karleuša, pevačica progovorila

Ovo je malo ko znao!

O odnosu Jelene Karleuše i Dijane Janković, poznatije kao Didi J, polemisalo se godinama, a čini se da je pevačica rešila da stavi tačku na glasine i otkrije kako stoje stvari između njih dve.

-Nismo ni dobre ni loše, nas dve se ne poznajemo. Jelena zaista jeste velika zvezda i svaka joj čast na svemu što je ostvarila. Fenomelana je, pitali ste me da li uđem nekada na njene društvene mreže, pa ne, iskoči mi ponekad. Imamo zajedničkog fotografa, ona se fenomenalno oblači, a jednom prilikom sam joj čak i pozajmila naočare. Ne volim da komentarišem ljude koje ne poznajem, već ih znam samo iz medija. Ne znam da li nosi fejk stvari - rekla je Didi J pred kamerama Sikter TV-a.

Foto: Pink.rs/R. Lazarević

Sa druge strane Karleuša je u više navrata govorila da gaji simpatije prema Dijani.

“Interesantnija je, luđa i originalnija od skoro svih na našoj tužnoj sceni. Dođe mi da je zapratim”, napisala je Karleuša pre nekoliko godina.

Foto: TV Pink Printscreen

