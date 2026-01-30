Izlazak iz stana bila je prava borba: Maja Marijana nakon pakla koji je prošla otkrila sve

Pevačicu Maju Marijanu sreli smo na snimanju spota njene koleginice i prijateljice Ćane, gde smo imali priliku da razgovaramo s njom i čujemo kako danas gleda na jedan od najtežih perioda u svom životu. Nasmejana i vidno raspoložena, Maja je pokazala da su teški dani iza nje, iako put oporavka nije bio nimalo lak.

Pre četiri meseca doživela je slučajnu povredu koja joj je u potpunosti promenila svakodnevicu. Oporavak je bio izuzetno zahtevan, posebno jer živi u zgradi bez lifta, što joj je dodatno otežavalo kretanje.

– Štikla je kriva za sve. Nije mi bilo lako. Živim u zgradi bez lifta, nosila sam štake i svaki izlazak iz stana bio je prava borba - rekla nam je Maja.

Pevačica priznaje da joj je period u kojem je bila prinuđena da koristi štake psihički veoma teško pao.

– Jedva sam čekala da prestanem da nosim štake i da se vratim normalnom životu. Bilo je trenutaka kada mi je bilo baš teško, ali nisam želela da se predam - iskrena je pevačica.

U tim trenucima veliku podršku dobila je od kolega, a posebno ističe Ćanu, koja joj je prva pružila ruku pomoći.

– Ćana mi je prva od kolega prišla i ponudila pomoć. To su stvari koje se pamte ceo život. Kada ti je najteže, shvatiš ko su pravi ljudi - kaže pevačica.

Iako iza nje nije lak period, Maja danas sa optimizmom gleda u budućnost. Ono što će posebno obradovati njene fanove jeste vest da se muzici zvanično vraća 14. februara, čemu se neizmerno raduje.

– Vraćam se muzici 14. februara i to jedva čekam. Muzika je moja najveća ljubav i snaga, i posle svega što sam prošla ovaj povratak mi znači više nego ikad - poručuje Maja Marijana.

Na kraju razgovora ističe da, iako joj nije bilo lako, veruje da su najteži dani iza nje.

– Nije mi bilo lako, ali sada verujem da slede bolji dani - zaključuje pevačica.



