Našeg pevača kaznili zbog nasilja: On javno progovorio o svemu

Pevača Emira Đulovića sreli smo na snimanju spota kod koleginice Ćane, gde smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa njim o aktuelnim dešavanjima u njegovom životu.

Tom prilikom nam se požalio na neprijatnost koja ga je nedavno zadesila, a u pitanju je ugašen Instagram profil.

– Pokušao sam da se ulogujem na Instagram, ali nisam uspeo. Desilo se to da me je, verovali ili ne, zeznula veštačka inteligencija. Ugasili su mi profil uz obrazloženje da je došlo do seksualnog uznemiravanja, što apsolutno nije tačno. Ne pišem nikome takve poruke – rekao je Emir i dodao da se intenzivno radi na vraćanju profila.

– Čovek koji je zadužen za to kaže da nisam jedini sa tim problemom, ima ih mnogo. Izgleda da je za sve kriva veštačka inteligencija – objasnio je pevač.

Na pitanje kako mu izgleda život bez društvenih mreža, Emir je bez razmišljanja odgovorio:

– Sjajno! Detoks, što bi se reklo. Društvene mreže oduzimaju dosta vremena, a sada mogu više da se posvetim sebi – iskreno je poručio Đulović.

Pevač je istakao i da je uprkos svemu vredno posvećen novim projektima, o kojima će publika uskoro imati priliku više da čuje.

