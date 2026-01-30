U jeku priča o razvodu, Tamara Milutinović ŠOKIRALA SVE: Sela u avion sa ćerkom i zapalila iz Srbije (FOTO)

U domaćim medijima prethodnih dana pojavile su se spekulacije o navodnom razvodu pevačice Tamare Milutinović i fudbalera Darka Jevtića. Sada je pevačica još jednom stavila tačku na glasine, pokazavši da su porodični odnosi i te kako stabilni.

Naime, Tamara je na društvenim mrežama podelila fotografiju iz aviona, na kojoj se vidi da je sa ćerkom krenula kod supruga.

"Stižemo tatice" - napisala je Tamara.

Ovom objavom Tamara je jasno stavila do znanja da su ona i Darko i dalje složni, te da je porodica, uprkos medijskim napisima, na okupu i jača nego ikada.

Tamara je nedavno potvrdila da se ne razvodi.

- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:

- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:

- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.

