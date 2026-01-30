Majka Aleksandre Prijović objavila sliku sa Brenom: Slika zapalila mreže, komentari pljušte (FOTO)

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović, objavila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira sa Lepom Brenom, što je odmah privuklo veliku pažnju javnosti. Crnka i plavuša zablistale su zajedno, nasmejane i vidno raspoložene, a mnogi su primetili njihovu eleganciju i prirodan šarm.

Folk diva Lepa Brena pojavila se sa sunčanim naočarima i beloj košulji, dok je Borka bila elegantna i svedena. Fotografija je izazvala brojne pozitivne komentare, a pratioci su isticali koliko lepo izgledaju zajedno.

Ovaj trenutak još jednom je pokazao bliskost porodica Prijović i Živojinović, kao i toplu atmosferu koja vlada među njima daleko od reflektora.

- Oni su velika porodica, u smislu jeste da Aleksandra i Filip tu žive sa svojom decom, ali stalno tu dolaze mame, tate i ostali. Žive jedan lep život, okruženi su najmilijima i svi se super slažu.

- Od dolaska bebe u kući je prava žurka. Brena i Boba su došli sa pregrštom poklona, Viktor sa devojkom. Tu je Prijina mama i Filipova, mislim da njih dve pomažu oko svega. Njih dve viđamo po ceo dan. Na adresu stiže gomila poklona i buketi sa cvećem, tome se ne zna broja. Filip je mobilan, on stalno u nabavku, ulazi i izlazi iz kola, kažu ove dve sestre i dodaju:

- Njih dvoje su, da ne znate da su poznati toliko prizemni da im nikada ne biste dali taj novac i slavu koju imaju. Pa oni lepo izađu iz dvorišta i uđu u taksi tu na ulici, parkiraju se kao i svi mi ostali gde nađu mesto ispred. Dok se nije porodila, Aleksandru smo viđali u šetnji sa sinom. Svo troje odu u parkić blizu. Sada je nisam videla od kada se porodila jer se verovatno još oporavlja i navikava na sve, ali brzo će ona sa kolicima u šetnju, kaže baka Mira i nastavlja:

- Kažu da Brena dolazi često i Boba, tu su još neke žene ali ne znam ti ja kako izgleda čija majka. Aleksandra je rođena pod srećnom zvezdom. Toliki koncerti, slava pa dete jedno, drugo, divan muž. Roditelji i baka i deka dočekali da sve to vide, šta ćeš više od života. Nek su zdravo.



