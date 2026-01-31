SEĆATE LI SE MAJE IZ LUNE?! Svi su je obožavali, a evo kako danas ona izgleda i koju pesmu nakon izlaska iz grupe NIKADA NIJE ZAPEVALA

Grupa "Luna" važila je za pravi fenomen na muzičkoj sceni zbog svog vrtoglavog uspeha, ali i zbog atraktivne Maje Marković, koja je svojim glasom, ali i stasom, sve ostavljala bez daha.

Njen izlazak iz grupe "Luna" bio je buran i ispraćen je ne baš džentlmentskim ponašanjem Čede Čvorka, frontmena pomenute grupe.

Pevačica je nakon jednog solo albuma odlučila da napusti Srbiju, a već godinama zabavlja goste na prekookeanskim kruzerima, obišla je ceo svet a u par navrata je najavljivala svoj povratak na muzičku scenu.

Maja je jednom prilikom govorila zbog čega je krenula da peva na kruzima:

- Nisam htela da srljam i menjam nešto što sam ja i što mi se sviđalo. Što se tiče grupe, to je bilo nešto što smo uradili u pravo vreme, te 1998. godine mi smo se pojavili i sa jednom pesmom smo napravili pravi bum. Kada se zavšrila ta priča, završila se jedna faza, pa je krenula druga, i tako to ide. - rekla je Maja za IDJ i otkrila kada je zadnji put zapevala pesmu Blagoslov:

- Zapevala sam je ja mislim 2006 i od tada više nikada, i nikada neću.

Maja je u jednom intervjuu 2019. godine rekla da joj je Čeda uzimao honorare od nastupa i stavljao sebi u džep, da ju je "maltretirao".

Autor: N.B.