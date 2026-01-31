Svaki dan joj pokazuje ljubav: Trudna Dea Đurđević se pohvalila poklonom, komentari pljušte (FOTO)

AKTUELNO

Voditeljka Televizije Pink, Dea Đurđević trenutno uživa u posebnom životnom periodu – čeka svoje prvo dete sa partnerom kojeg ne želi da predstavi javnosti.

Iako je u ovom trenutku na trudničkom bolovanju, Dea je odlučila da pratioce obraduje malim uvidom u svoje svakodnevne trenutke.

Na društvenim mrežama Dea je objavila fotografiju crvene ruže i plišanog medvedića smeštenih u staklenoj, poklopljenoj vazi.

Ovaj nežni detalj raznežio je njene pratioce, koji nagađaju da je poklon dobila upravo od partnera.

"Ljubav" - napisala je Dea u svojoj objavi.

Foto: Instagram.com

Takođe, pričala je o ocu deteta i istakla da ju je on čekao sve ove godine koje nisu bili zajedno, budući da je ona imala dugu vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem.

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve - pričala voditeljka.

