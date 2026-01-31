PEKOVIĆ JE ODUVEK IMAO ŽELJU DA MU ŽENA BUDE DOKTORKA! Evo kako Violeta izgleda u beloj uniformi na radnom mestu, isplivala fotka

Nikola Peković, nekadašnji košarkaški as i bivši reprezentativac, godinama je važio za muškarca sa burnim i dinamičnim ljubavnim životom. U periodu najveće sportske slave često se dovodio u vezu sa različitim ženama, a javnost ga je pratila ne samo zbog uspeha na terenu, već i zbog privatnih izbora.

Ipak, prema pričama bliskih izvora, Peković je oduvek imao jasnu želju da se skrasi pored obrazovane žene i zasnuje porodicu, a posebno je isticao da bi voleo da mu supruga bude doktorka.

Ta želja mu se i ostvarila kada je pred oltar odveo doktorku radiologije Violetu, sa kojom se 2016. godine zakleo na večnu ljubav. Njihovo venčanje tada je privuklo veliku pažnju javnosti, a par je važio za skladan i povučen, daleko od estradnih skandala. U braku su se trudili da privatnost sačuvaju od medija, a zajednički život uglavnom su držali van domašaja javnosti.

Snovi se srušili kao od stakla

Međutim, idila nije potrajala. Tokom prošle godine Nikola i Violeta podneli su zahtev za razvod braka, čime je i zvanično potvrđeno da njihova ljubav nije izdržala sve izazove. Pravi razlozi razlaza još uvek nisu javno iznošeni, ali je poznato da su se razišli bez velikih javnih sukoba i medijskih prepucavanja.

Za razliku od Nikole, koji se nakon završetka sportske karijere povukao iz javnosti i retko se pojavljuje u medijima, Violeta je sve aktivnija na društvenim mrežama. Nedavno je prvi put podelila fotografije sa svog radnog mesta, obučena u belu uniformu, čime je privukla veliku pažnju javnosti. Mnogi su ovaj njen potez protumačili kao poruku samopouzdanja i lične afirmacije, dok su se pojavile i spekulacije da fotografijama možda podseća bivšeg supruga na ideale koje je nekada priželjkivao.

Ume da ga provocira

Ipak, da li je reč o provokaciji ili jednostavno o ponosu na sopstvenu profesiju i životni put nakon razvoda, ostaje stvar lične interpretacije. Ono što je sigurno jeste da su Nikola i Violeta, svako na svoj način, nastavili dalje on daleko od reflektora, a ona vidljivija nego ikada, sa jasnim fokusom na svoju karijeru i lični identitet.

Autor: A.A.