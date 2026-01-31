O bivšima sve najbolje: Ruška Jakić želi da stane na ludi kamen, spremna je za četvrti brak!

AKTUELNO

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić.

- Kako da se pronađe gospin pravi? - pitala je Sanja.

- Ja verujem u ljubav otkako sam rođena. Svi težimo ka ljubavi i svi smo željni ljubavi. Ja nikad nisam tražila ljubav, a ovog puta me je našla ljubav, ali ona prava i Bogu hvala što je tako - rekla je Mina.

- Nikad nije kasno, posle tri braka čekam da stanem na ludi kamen, ali nikako da se pojavi, ali naći ću ga sigurno. Tri prava muškarca sam imala, želim im sve najbolje - dodala je Ruška Jakić.

