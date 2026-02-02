On je ostao zatečen: Dušici Jakovljević nepoznat muškarac u klubu izjavio ljubav, nećete verovati kako ga je oduvala!

Podelila zanimljivu situaciju iz izlaska!

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić.

Na samom početku pričalo se u muškarcima i kako prepoznati vrline i mane, a Dušica je podelila jednu zanimljivu situaciju u ljubavi kad joj je prišao nepoznat dečko da joj izjavi simpatije.

- Ja sam imala jednu situaciju, a moje ćerka će da me prekori što sam ovo rekla. Jedan dečko mi je došao izlasku i rekao da mu se sviđam, a ja sam rekla: "To je okej, ja se svima sviđam". One je ostao zatečen. Ja sam postala osetljiva na te crvene zastavice. Mi koji smo javne ličnosti smo nekad trofeji lažnih lovaca na krupnu divljač - govorila je Dušica Jakovljević.

