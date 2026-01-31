Sve žene koje gledate, Kasper je samo moj: Mina Kostić nakon 15 dana izjavila Kasperu ljubav, ovako je sve počelo!

Obelodanila sve detalje!

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić.

Mina Kostić otkrila je kako je počela njena ljubav sa Kasperom, a onda sve iznenadila kad je priznala da je ona njemu prva izjavila ljubav i to javno.

- Prva poruka je bila da mi je čestitao rođendan, a onda mi je objasnio kako je trebalo da se upoznamo i koje godine. Kad se moja sestra venčava on je tu bio, video me je, a onda mi je opisao celu situaciju. Rekao mi je da mu se ja sviđam već 20 godina i to nije laž, ja sam u to sigurno. Poverovala sam mu, bio je jako prijateljski najstrojen prema meni. On je meni slao podršku, bila sam jako loše. Bili smo prijatelji, davao mi je savete. Došla sam na TikTok, slušala šta pričaju na sve teme. On je taj tip koji priča o tome. Mi smo stupili u kontakt, posle 15 dana sam mu izjavila ljubav i rekla sam ovako: "Sve žene koje slušate i gledate ako vam se sviđa Kasper od ovog trenutka je samo moj", a on je zanemeo. Ja nikad nisam tako nekome izjavila ljubav. Meni je Bog rekao da je on pravi. Imam jednu kovertu gde ima dva srca i napisala "Kaspere, oženi me" i napravila sam haos na društvenim mrežama. Kad smo bili u Amidžiju dao mi je verenički prsten. Mi smo pre svega prijatelji, osam meseci smo bili na vezi putem telefona - pričala je Mina Kostić.

- Po čemu se razlikuje od svih mupkaraca koji su ti lomili srce? - pitala je Sanja.

- Jako je pametan, inteligentan, a što je najbitnije dobar i osećajan. Ume da pokaže ljubav i to nije gluma, nego to osećam duboko u sebi. Ja sam lepo rekla da mi je Bog rekao, a neka misle šta hoće. Baš će da bude filmska ljubav, ali ni neću sve da otkrivam. To je jedini čovek kojem verujem, sve mu pričam i sve znam i ja sam jedina osoba kojoj on veruje. Ja živim ljubav i živim punim plućima. On je stabilna ličnost, svaki dan pokazuje svojim ponašanjem i svojim delima - rekla je Mina.

- Kakav je kad niste pred publikom? - pitala je voditeljka.

- Isti. Miran, dobar, hoće svakoga da sasluša i dobar. Kad smo zajedno on je dečak, ja sam devojčica koja je vapila za ljubavlju i nas je Bog spojio. Ja sam presrećna - dodala je pevačica.

Autor: A. Nikolić