AKTUELNO

Domaći

Odlučila sam, radimo na tome: Mina Kostić hoće Kasperu da rodi dete, spremna da ponovo bude majka!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je sve ostavilo u šoku!

U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić

Mina Kostić otkrila je da je spremna da ponovo postane majka i da sa svojim izabranikom Kasperom radi na tome.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija ima oca, ali ima divan odnos sa Kasperom. On jako voli decu, a ja ću da mu rodim. On je poslednji Čuruvija u svojoj familiji i ja ću da mu rodim dete. Odlučila sam, radimo na tome - rekla je Mina Kostić.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

#Kasper

#Magazin In

#Mina Kostić

POVEZANE VESTI

Domaći

Osvanula skandalozna poruka: Grofica hitno traži Haninu drugaricu, Ahmićke imaju novu metu kojoj će zagorčati život? (FOTO)

Zadruga

Miona na stubu srama: Njen sukob sa porodicom ne može da se zaboravi, Mića i Milica je najstrašnije ocrnili! (VIDEO)

Domaći

Sve žene koje gledate, Kasper je samo moj: Mina Kostić nakon 15 dana izjavila Kasperu ljubav, ovako je sve počelo!

Domaći

EMOTIVNA ISPOVEST KOJA JE ŠOKIRALA BALKAN: Aleksandra Nikolić otkrila kroz kakvu golgotu prolazi zbog zabrane prilaska svom detetu, Milovan Minić optu

Zadruga

Matora spremna da se ostvari kao majka: Otac je ubeđuje da nađe dečka i rodi dete, otkrila i šta najbliži misle o Dragani! (VIDEO)

Svet

'DOKTOR JE UBEDIO DA ĆE SVE BITI U REDU' Žena otišla u Atinu na liposukciju, preminula ubrzo nakon intervencije