Odlučila sam, radimo na tome: Mina Kostić hoće Kasperu da rodi dete, spremna da ponovo bude majka!

Ovo je sve ostavilo u šoku!
U novom izdanju emisije "Magazin IN" voditeljka Sanja Marinković ugostila je koleginicu Dušicu Jakovljević, pevačice Minu Kostić i Branku Sovrlić, bivšu učesnicu "Elite" Milicu Veličković i novinarku i voditeljku Rušku Jakić.
Mina Kostić otkrila je da je spremna da ponovo postane majka i da sa svojim izabranikom Kasperom radi na tome.
- Anastasija ima oca, ali ima divan odnos sa Kasperom. On jako voli decu, a ja ću da mu rodim. On je poslednji Čuruvija u svojoj familiji i ja ću da mu rodim dete. Odlučila sam, radimo na tome - rekla je Mina Kostić.
Autor: A. Nikolić