To je jedini problem u razlici u godinama: Goca Tržan o Rašinoj želji da postane otac, otkrila zašto nisu usvojili dete

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Posle treće vantelesne oplodnje Goca je podvukla crtu, a sada je otkrila zbog čega nisu usvojili dete.

Pevačica Goca Tržan već deceniju je u braku sa 15 godina mlađim Rašom Novakovićem, a nikada nije krila koliko se sa svojim suprugom borila za potomstvo. Posle treće vantelesne oplodnje Goca je podvukla crtu, a sada je otkrila zbog čega nisu usvojili dete.

– Kad se odlučite da više ne možete obavite iskren razgovor sa svojim partnerom da li ste i dalje par ili niste i onaj drugi ima pravo da kaže, vidi, ja želim ovo po svaku cenu i da vi kažete, teško je, ali da mu kažete upravu si, doviđenja. To je mnogo teško, zvuči lako kad ja to ovako kažem, ali nije lako doneti tu odluku i nije lako obaviti taj razgovor – istakla je Goca i osvrnula se na činjenicu da postoji šansa da se Raša predomisli i poželi da se ostvari kao biološki otac, jer je njenoj ćerki Leni već očinska figura.

– Naravno, to zadovolji tvoju iskrenu potrebu za nekim emotivno, ali ti uvek ostane strah, pa šta ako se predomisli. Nemam strah, ali on uvek ima pravo da se predomisli, ne bih se nikada ljutila da se predomisli, zato što, to je jedini problem u razlici u godinama, ništa drugo.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Goca Tržan otkrila je da su nakon neuspelih VTO razmišljali i o surogat majčinstvu.

– Ne znam da li bih, razmišljali smo i o tome. Žena koja je to spremna da uradi za nekog drugog veoma je plemenita, koliko god da to košta nema para koje to mogu da plate. Za mnoge parove i mnoge žene ne postoji druga opcija osim usvajanja.

Goca Tržan po prvi put je otkrila da su ona i Raša dugo razmišljali o usvajanju, kao i zašto su se odlučili da dete ipak ne usvoje.

– Nažalost mi smo sada u godinama u kojima nam zakon ne dozvoljava, zbog starosne granice, ali da, razmišljali smo o usvajanju. Ti sve vreme očekuješ čudo, do poslednjeg trenutka, i zato ne ulaziš u procedure u koje smo možda ranije mogli da se upustimo - rekla je Goca u podkastu „Životna priča“.

Foto: TV Pink Printscreen

