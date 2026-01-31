Završavam svaki kontakt sa Jovanom Pajić: Marija Šerifović besna, oglasila se na društvenim mrežama

Evo šta se desilo

Marija Šerifović ove dane provodi na Baliju, gde uživa u društvu Jovane Pajić i poznanika koji žive na ovom ostrvu.

Pevačica je u vlogu pokazala kako ju je koleginica nagovorila da proba voće od kojeg je zamalo povratila.

Ovaj video opisala je rečima: "Završavam svaki kontakt sa Jovanom Pajić."

Ovoga puta glavna zvezda videa, pored nje i Jovane Pajić, bilo je ozloglašeno voće durijan. Jovana je bila ta koja je insistirala da kupe ovu namirnicu, za koju je Marija odmah imala spreman opis.

- Ovo je video u kojem je Jovana Pajić insistirala da se kupi voće koje se zove kako? Durian. Znači to je, to je nešto do te mere ogavno - rekla je Marija, a onda pokazala pripreme da se uopšte približi ovoj voćki.

Nakon što su je otvorile, Marija je odmah začepila nos, a onda je Jovana degustirala ovaj plod. Ubedivši Mariju da je ukusno, pevačica se jedva osmelila da uzme zalogaj.

Autor: A. Nikolić