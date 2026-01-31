Evri na sve strane, zlate minđuše... Sandri Rešić pune ruke bakšiša, a tek da vidite poklon za slavljenika! Mašina vredi čitavo bogatstvo

Na duštvenim mrežama pevačica podelila atmosferu sa jednog rođendana!

Pevačica Sandra Rešić, koja je ranije javno optužila Minu Kostić da joj je ukrala bakšiš, nastupila je na proslavi punoletstva u Beču, gde je bila zadužena za atmosferu tokom večeri.

Rešićeva je sa glamurozne proslave objavila više snimaka i fotografija na društvenim mrežama, pokazujući detalje sa slavlja.

Na jednom od snimaka vidi se kako u rukama drži novčanice od 500 evra, kao i flašu votke „Grey Goose“. Slavlje je trajalo do kasno u noć, a otkrila je da je slavljenik dobio skučpocen poklon - mercedes.

Pevačica je posebno izdvojila gest domaćina, koji joj je, pored bakšiša, poklonio i zlatne minđuše. Fotografiju nakita objavila je uz kratak opis: „A od domaćina zlato“.

Autor: A. Nikolić