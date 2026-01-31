AKTUELNO

Evri na sve strane, zlate minđuše... Sandri Rešić pune ruke bakšiša, a tek da vidite poklon za slavljenika! Mašina vredi čitavo bogatstvo

Izvor: Kurir, Foto: Privatna arhiva ||

Na duštvenim mrežama pevačica podelila atmosferu sa jednog rođendana!

Pevačica Sandra Rešić, koja je ranije javno optužila Minu Kostić da joj je ukrala bakšiš, nastupila je na proslavi punoletstva u Beču, gde je bila zadužena za atmosferu tokom večeri.

MINA KOSTIĆ MI JE UKRALA PARE I POBEGLA! Sandra Rešić optužila koleginicu: Strpala je pet glava, kolege su je jurile!

Rešićeva je sa glamurozne proslave objavila više snimaka i fotografija na društvenim mrežama, pokazujući detalje sa slavlja.

Na jednom od snimaka vidi se kako u rukama drži novčanice od 500 evra, kao i flašu votke „Grey Goose“. Slavlje je trajalo do kasno u noć, a otkrila je da je slavljenik dobio skučpocen poklon - mercedes.

Pevačica je posebno izdvojila gest domaćina, koji joj je, pored bakšiša, poklonio i zlatne minđuše. Fotografiju nakita objavila je uz kratak opis: „A od domaćina zlato“.

Autor: A. Nikolić

