Oglasila se sestra Milana Vasića: Poslala mu jaku poruku na poseban dan

Glumac Milan Vasić danas proslavlja 47. rođendan. Tim povodom se oglasila njegova rođena sestra, Milena Vasić.

Naime, Milena je na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije uz koje je napisala sledeće:

- Srećan rođendan batice moj. Hvala ti što si moj oslonac i moja snaga u svakom trenutku. Uvek uz mene i moju decu, bez pitanja i zadrške. Neizmerno sam zahvalna što te imamo. Nek ti se svaka dobrota vrati višestruko. Volimo te - napisala je Milena Vasić.

Objavu je odmah podelio i Milan Vasić, a čestitke su se nizale.

Naime, on je objavio snimak sa sinom i otkrio svoje želje za ovu godinu.

Kako je Milan Vasić istakao, prošle godine je imao samo jednu želju - da dobije dete, a ta želja mu se ispunila. Sada samo želi da on bude živ i zdrav i svi oni sa njim zajedno.

- Da li se sećate videa od prošle godine, na ovaj isti dan, na moj rođendan. Ja sam imao jednu želju. Ta želja bio je on. Ja sam zahvalan Bogu na tome. Za ovaj rođendan želim da mi je sin zdrav, nasmejan i veseo i mi zajedno sa njim. Svima vama hvala na divnim čestitkama, neka mi je srećan 47. rođendan - rekao je Vasić.

Autor: N.B.