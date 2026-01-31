On je prvi muž Aleksandre Radović: Promenio život nakon razvoda, a evo čime se bavi

Aleksandra Radović, poznata pevačica i jedna od omiljenih muzičkih zvezda u Srbiji, iza sebe ima zanimljivu životnu priču.

Iako je javnost upoznata sa njenim brakom sa Aleksandrom Zeremskim, malo ko zna da je pre njega već bila udata.

Dejan Džoni Nikolić, bubnjar i Aleksandrin prvi suprug, upoznao je pevačicu dok su oboje studirali na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu.

Njihova ljubav započela je tokom zajedničkog rada u vojnom orkestru, gde je Džoni svirao bubnjeve. Nakon godinu i po dana zabavljanja, par je počeo da živi zajedno, a četiri godine kasnije odlučili su da se venčaju.

- Aleksandra i Džoni su bili nerazdvojni tokom studija. Njihova ljubav je bila iskrena i intenzivna, ali nažalost, brak nije potrajao. Nakon dve godine, Aleksandra je napustila i njega i bend, što je dovelo do raspada grupe. Džoni je kasnije pronašao angažman na kruzeru koji krstari svetom - ispričao je izvor blizak pevačici za domaće medije.

Nakon razvoda od Aleksandra Zeremskog, Aleksandra Radović sama podiže ćerku Ninu. U nedavnom gostovanju u emisiji "Ceca Show", pevačica je otvoreno govorila o izazovima roditeljstva.

- Teško je decu sačuvati, koliko god da vodiš računa, da pričaš, uvek ima razloga da se dodatno galami - rekla je Aleksandra, osvrćući se na izazove koje donosi Ninino odrastanje.

Autor: N.B.