BEKAMOVI SU SIROTINJA ZA OVOG ČOVEKA! Bruklinova žena dobija MILION DOLARA džeparca mesečno: Otac milijarder je izdržava, dok se svekrva Viktorija JEDE OD MUKE!

Bogatstvo porodice Bekam, koje se procenjuje na 680 miliona dolara, zvuči impresivno, ali za američkog milijardera Nelsona Pelca, to je sitniš.

Naime, javnost je šokirana saznanjem da njegova ćerka, Nikola Pelc, od oca dobija mesečnu pomoć od neverovatnih milion dolara, prenosi britanski Standard.

Ovaj finansijski "vetar u leđa" podgrejao je već postojeće tenzije između Nikole i njenih poznatih svekra i svekrve, Dejvida i Viktorije Bekam. Dok Bekamovi finansijski pomažu svom najstarijem sinu Bruklinu, njihova podrška ne može ni da se približi sumi koju Nikola dobija od oca, čije se bogatstvo procenjuje na 1,6 milijardi dolara.

Bruklin "domaćica" u ženinoj vili?

Spekulacije o tome ko "nosi pantalone" u braku Pelc-Bekam ne prestaju. Par već više od godinu dana živi u luksuznoj vili u Los Anđelesu vrednoj 13,5 miliona dolara, koja je, prema pisanjima medija, uglavnom u vlasništvu Nikole.

Bruklin Bekam (26) se oprobao u fotografiji i kulinarstvu, ali bez značajnijeg uspeha, dok Nikola (31) uspešno gradi karijeru glumice i rediteljke. Čini se da je sin fudbalske legende potpuno pao u senku bogatstva porodice Pelc, što je navodno bio glavni razlog nesuglasica sa Viktorijom Bekam oko bračnog ugovora.

Javno optužio roditelje za sabotiranje braka

Da su odnosi u porodici Bekam na ivici pucanja, potvrđuje i nedavni istup Bruklina, koji je javno optužio svoje roditelje za "kontrolisanje i potkopavanje njegovog braka". Dok on uživa u romantičnim odmorima u Malibuu koje finansira tast milijarder, Dejvid i Viktorija moraju da se pomire sa činjenicom da više nisu "glavni igrači" u životu svog sina.

Podsetimo, Nelson Pelc je na svadbu svoje mezimice 2022. godine potrošio neverovatnih 3,5 miliona dolara, a sa desetoro dece i imperijom zamrznute hrane, jasno je da za njega novac nije nikakva prepreka.

Autor: Dalibor Stankov