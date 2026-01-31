Samo me je strpao u kola: Čeda priredio pravo iznenađenje Aci Kosu, on objavio snimak i sve šokirao (VIDEO)

Aleksandar Kos, prijatelj političara Čede Jovanovića, u poslednje vreme je veoma aktivan na društvenim mrežama i izveštava svoje pratioce o svakodnevnim aktivnostima iz privatnog života.

Aca Kos je sada objavio snimak i otkrio gde ga je Čeda odveo.

- Stigao noćas sa puta, strpao me u kola i nije stao dok me ovde na Unu nije izveo, a sad ćemo do Moštanice pa na Kozaru. Ništa ne pitam ne bi se iznenadio ni da u Beču večeras završimo - napisao je Aleksandar Kos.

Čeda je priznao nedavno da li je lakše deliti životni prostor sa muškarcem ili sa ženom, kao i to da li Aca možda bolje razume njegove potrebe.

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović za "Kurir".

Autor: N.B.