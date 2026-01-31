Devojke su uzdisale za njim, a on se povukao sa scene: Evo čime se danas bavi Dušan Svilar

Pevač Dušan Svilar, nekadašnja zvezda popularnog muzičkog takmičenja, danas je daleko od estradnih reflektora.

Umesto komercijalnih hitova, Svilar se posvetio umetničkoj sceni, a njegov angažman u Pozorištu na Terazijama pokazuje koliko je ostao veran svom pravcu.

Nakon što je stekao popularnost u jednom muzičkom takmičenju, Svilar je odlučio da ne prati trendove komercijalne muzike.

Umesto toga, posvetio se pozorištu i umetničkim projektima. Nedavno je dobio stalni angažman u Pozorištu na Terazijama, gde je igrao u predstavi „Fantom iz opere”.

Njegova retka pojavljivanja u javnosti, poput nastupa na Beoviziji, dodatno naglašavaju njegovu posvećenost kvalitetu, a ne kvantitetu.

- Moje detinjstvo je uvek bilo vezano za mirise bakinih kolača, bakine kuhinje, igračaka i najlepših pesama uz koje sam odrastao kao mali. Možda ću biti jedini koji to kaže, ali baš volim i često se vraćam mislima u taj period detinjstva, koji je bio bezbrižan, a opet s druge strane treba da nas podseća kako je život jednostavan - izjavio je Dušan Svilar za Blic.

Iako se fizički gotovo nije promenio, publika ga danas prepoznaje kao umetnika koji neguje kulturu i autentičnost. Njegova odluka da se povuče iz estradnog sveta i posveti pozorištu naišla je na pohvale, a mnogi ga smatraju „previše kulturnim za estradu”.



Autor: N.B.