IZGLEDA KAO NATAŠA BEKVALAC SA TEMUA! Zvezda devedesetih bez dlake na jeziku oplela po Vanji Mijatović: To je njen problem...

Lina Bumbar, vraćajući se na scenu, kaže da ju je Vanja Mijatović iznervirala nepoštovanjem vaterpolista Crne Gore.

Lina Božović Marković poznatija kao Lina Bumbar koja je najavila povratak na estradnu scenu, priznala je da ju je pevačica Vanja Mijatović iznervirala i ocenila da je njeno ponašanje bilo nepristojno, jer na slavlju vaterpolista Crne Gore nije pokazala poštovanje.

- Tako je, poručila sam pesmu za prisutne vaterpoliste Crne Gore, koje i lično poznajem. Kada je došao red na pesmu, niti je rečeno kome je posvećena, niti od koga je došla. Ipak su u pitanju vaterpolisti reprezentacije - rekla je Lina i dodala da uopšte nije ni znala ko nastupa te večeri:

- Iskreno, nisam znala ni ko peva, niti ko je pevačica. Prokomentarisala sam da lepo peva, ali i da izgleda kao Nataša Bekvalac sa Temu-a. Ako je to čula pa se uvredila, to je onda njen problem. Nemam potrebu da se izvinjavam, jer ono što je urađeno s druge strane, bilo je ružno i čisto nepoštovanje.

U jeku karijere nestala sa estrade

Podsetimo, Lina Božović Marković, poznatija kao Lina Bumbar, nedavno je za Kurir progovorila o medijskoj ilegali, razlozima povlačenja sa javne scene, ali i privatnom životu.

- Nakon izlaska mog drugog CD-a, kada sam napunila 16 godina, moj otac je izvršio samoubistvo. To je za mene bila velika tragedija i šok. To je bio čovek kojeg sam ja obožavala i to me je prekinulo u svakom smislu. Vrlo brzo sam odlučila da malo zastanem u svemu tome... Pitala sam se: "Kako ću dalje sama?" Imala sam podršku majke koja je govorila da ne treba da se vraćam ili radim bilo šta po tom pitanju ako mi je teško, da treba da pustim vreme, kao što sam i uradila. Kako je vreme prolazilo sve manje sam imala želje i volje. Vremenom su se dogodile i neke druge stvari... U tom tugovanju, dogodio se i taj kraj devedesetih i mnogo toga. Tada sam srela, sada već mog pokojnog supruga i stupili smo u brak. Sa 20 godina rodila sam svoju stariju ćerku i sebe sam pronašla u tome. Bilo mi je mnogo bitnije da ja izgradim i stavim na čvrstim temeljima svoju porodicu a ne karijeru. Iz godine u godinu, susrećete se sa životnim izazovima i ne pada vam na pamet neko pevanje ili pojavljivanje. Bila sam prisutna na nekim tematskim događajima, kada je veče devedesetih... Ali javno nisam istupala, nisam pričala ništa, samo ono što se ticalo muzike koju sam radila.

