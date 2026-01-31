VANJA MIJATOVIĆ ODGOVORILA KOLEGINICI! Nakon prozivki Line Bumbar, pevačica poručuje: Ne poznajem je...

Nakon što je Vanja Mijatović nedavno dospela u centar pažnje zbog prozivki njene koleginice Line Bumbar, oglasila se pevačica.

Vanja je, kao i uvek, bila iskrena i otvorena, otkrivajući kako je došlo do nesporazuma i šta zapravo stoji iza medijskih napisa.

- Iskreno, ne znam ni o kome se radi. Zaista ne znam ko je ta osoba – rekla je Vanja, pa dodala:

- A kako sam ja, prema njenim rečima, pokazala nepoštovanje? E, sada ću objasniti. Verovatno se radi o događaju u Dardaneliju, kada sam najavljivala vaterpoliste Crne Gore. Bilo je to dok je svirala pesma „Leti, leti moj beli golube“. Prišli su mi i zamolili da ih najavim, a ja nisam primetila ljude u velikom prostoru. Tako da ne znam otkud ideja da nismo ispoštovali sve, jer mi smo to zaista učinili. To je ono što ja znam i to je ono što mogu da kažem. Ona ima pravo da misli šta želi, ja je ne poznajem. Prišao mi je muškarac i zamolio da najavim vaterpoliste, ja ih stvarno nisam videla i otpevala sam pesmu koju su tražili.

- Hvala puno na komplimentu. Zaista mi je važno da joj se sviđa kako pevam, i to mi je jako drago. A Natašu Bekvalac obožavam – njen stil mi je fantastičan, tako da ovo za mene nije uvreda. Svako ima pravo da misli šta želi.

Lina Bumbar oplela po Vanji Mijatović

Podsetimo, Lina Božović Marković poznatija kao Lina Bumbar koja je najavila povratak na estradnu scenu, priznala je da ju je pevačica Vanja Mijatović iznervirala i ocenila da je njeno ponašanje bilo nepristojno, jer na slavlju vaterpolista Crne Gore nije pokazala poštovanje.

- Tako je, poručila sam pesmu za prisutne vaterpoliste Crne Gore, koje i lično poznajem. Kada je došao red na pesmu, niti je rečeno kome je posvećena, niti od koga je došla. Ipak su u pitanju vaterpolisti reprezentacije - rekla je Lina i dodala da uopšte nije ni znala ko nastupa te večeri:

- Iskreno, nisam znala ni ko peva, niti ko je pevačica. Prokomentarisala sam da lepo peva, ali i da izgleda kao Nataša Bekvalac sa Temu-a. Ako je to čula pa se uvredila, to je onda njen problem. Nemam potrebu da se izvinjavam, jer ono što je urađeno s druge strane, bilo je ružno i čisto nepoštovanje.

Autor: M.K.