NISAM OD DVA KROMPIRA PRAVILA RUČAK, NITI SAM IMALA SAMO JEDNE CIPELE! Sanja Marinković tvrdi da je odrastala drugačije od drugih: Nemam na šta da se žalim...

Poznata voditeljka Sanja Marinković otkrila je detalje iz svog detinjstva, te je stavila tačku na spekulacije da je nosila jedne cipele.

Naime, ona tvrdi da je odrasla u srećnom okruženju, kao i da tada nije bila u siromaštvu.

- Moja priča nema nikakve veze sa nekim velikim borbama, žrtvovanjima, nemaštinama… Tako da kad me neko pozove u ovakav koncept emisija uvek pomislim; „Bože, da li će moja priča biti dovoljno vredna i uvažavana kad ja zaista nemam na šta da se žalim ni u svom detinjstvu, a ni kasnije u srednjoj školi. Nisam se mučila, nismo od dva krompira pravili ručak, nisam imala jedne cipele – ispričala je Sanja u jednoj emisiji, pa je potom nastavila:

- Možda je s druge strane to dobar primer kada u životu imaš sve i možeš onda si ipak dovoljno skroman i imaš meru u svemu. Ako si lepo živeo ne znači da si bahat i arogantan. Dobar život te nauči dobroj meri.

Primer je mlađim kolegama

Inače, Sanja danas voli da se pohvali na mrežama luksuznim putovanjima, a kolege je najviše cene zbog toga što je sama izgradila ime i karijeru vrednu svake pohvale.

