Poznata glumica se borila za dah pre nego što je preminula: Otkriveni poslednji trenuci zvezde filma SAM U KUĆI

Audio-snimak dispečerskog razgovora, do kojeg je došao Page Six, otkriva da je O’Hara imala ozbiljne probleme sa disanjem u svojim poslednjim trenucima.

Potresni snimak razgovora sa hitnim službama otkriva da se holivudska legenda Ketrin O’Hara u svojim poslednjim trenucima borila da dođe do daha pre nego što je preminula u ranim jutarnjim satima u petak. Glumica, koja je imala 71 godinu i bila obožavana zbog uloga u filmovima Sam u kući, Bubimir i seriji Šitova dolina, hitno je prevezena u bolnicu u Los Anđelesu u teškom stanju, ali je nekoliko sati kasnije preminula.

Poziv u 4.48 ujutru i borba za život

Vatrogasna služba Los Anđelesa reagovala je nakon što je poziv na broj 911 upućen iz njenog doma u Brentvudu u 4.48 časova ujutru.Audio-snimak dispečerskog razgovora, do kojeg je došao Page Six, otkriva da je O’Hara imala ozbiljne probleme sa disanjem u svojim poslednjim trenucima.Uzrok smrti za sada nije zvanično potvrđen. Njena agencija CAA saopštila je da je glumica neposredno pre smrti bolovala od „kratke bolesti“.Iza sebe je ostavila supruga Boa Velča, sa kojim je bila u braku 33 godine, kao i sinove Metjua (31) i Luka (29).

Slomljeni Holivud: počast stiže sa svih strana

Nakon iznenadne smrti, Holivud je u šoku, a emotivne poruke oproštaja ne prestaju da stižu. Posebno dirljivu poruku objavio je Makoli Kalkin, koji je u Sam u kući glumio njenog sina Kevina. Na Instagramu joj se obratio jednostavno kao majci.„Mama. Mislio sam da imamo još vremena. Želeo sam još. Želeo sam da sedim pored tebe. Čuo sam te, ali imao sam još toliko toga da kažem. Volim te. Videćemo se kasnije“, napisao je Kalkin.O’Hara je u prva dva filma Sam u kući tumačila lik Kejt Mekalister, brižne majke dečaka kog je igrao Kalkin, a njihova bliskost nastavila se i van ekrana godinama kasnije.

Misteriozni izostanak sa Zlatnih globusa

Glumica se nije pojavila na dodeli Zlatnih globusa 11. januara, iako je bila nominovana za nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu za seriju The Studio na Apple TV+ platformi.Razlog njenog izostanka nikada nije objašnjen. Njeno poslednje javno pojavljivanje zabeleženo je 14. septembra 2025. godine, kada se sa suprugom pojavila na crvenom tepihu tokom Apple TV Emmys zabave u Zapadnom Holivudu.Samo nekoliko dana ranije, prisutni su je videli nasmejanu i raspoloženu na jednoj zabavi tokom Filmskog festivala u Torontu.Planovi iznenada otkazaniKako je The U.S. Sun ekskluzivno objavio, O’Hara je trebalo da započne snimanje druge sezone serije The Studio sredinom januara, ali se nikada nije pojavila na setu.

„Planovi su promenjeni u poslednjem trenutku zbog ličnih razloga“, rekao je izvor iz produkcije.„Raspored snimanja je prilagođen tako da se scene bez njenog lika snimaju prve. Nije bilo poznato da ima zdravstvene ili ozbiljne probleme. Ne verujem da je uopšte snimila ijednu scenu za drugu sezonu.“Vest o njenoj smrti potpuno je zatekla glumačku ekipu i produkciju, koji nisu imali nikakvu naznaku tragedije koja se približava.

Karijera duga više od pola vekaKetrin O’Hara rođena je u Torontu, u Kanadi, pre nego što je karijeru nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Njena karijera trajala je više od 50 godina, obuhvatajući televiziju, film, glasovne uloge i skeč-komediju.Prve velike korake napravila je sredinom sedamdesetih u kultnoj humorističkoj emisiji Second City Television, gde je osvojila i Emi nagradu.

Od „Sam u kući“ do Moire RouzSvetsku slavu stekla je u božićnom klasiku Sam u kući iz 1990. godine, ali je decenijama kasnije doživela veliki povratak u pop kulturu zahvaljujući hit-seriji Šitova dolina, u kojoj je glumila ekscentričnu bivšu sapunsku zvezdu Moiru Rouz, uz dugogodišnjeg prijatelja Judžina Levija.

Serija se emitovala od 2015. do 2020. godine, a O’Hara je za ovu ulogu osvojila dva Emi priznanja.Pojavila se i u dokumentarcu o pokojnom Džonu Kendiju, svom bliskom prijatelju i kolegi iz Sam u kući, koji je premijerno prikazan 2025. godine.Jedna od njenih poslednjih zapaženih uloga bila je u drugoj sezoni serije The Last of Us, gde je igrala slomljenu terapeutkinju Gejl, rame uz rame sa Pedrom Paskalom.

Autor: M.K.