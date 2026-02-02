AKTUELNO

Domaći

SKUPI AUTOMOBILI, OPERACIJE, ZAHVATI! Nekad bila preljubnica danas parira zgodnim starletama: Neće vam biti dobro kad čujete koliko troši Dragana Mitar

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivša modelsica i rijaliti učesnica Dragana Mitar već neko vreme uživa na odmoru sa novim partnerom, a malo ko zna da je imala čitav vozni park.

Naime, Dragana je promenila nekoliko automobila, a cene su išle od 60,000, do čak 100.000 evra. Pored toga što voli da vozi besne mašine, Dragana rado potroši novac na skupa putovanja, ali joj mahom najveći deo novca ode na plastične operacije i tretmane lica.

Foto: RED TV Printscreen

Nedavno proslavila 35. rođendan

Inače, Dragana Mitar nedavno je proslavila je 35. rođendan, a naširoko se polemisalo na mrežama to kako se obukla za tu priliku. Ona je obukla izazovnu, crvenu haljinu, a mnogi su bili iznenađeni njenim izgledom.

Kada je Dragana u pitanju, zanimljive su najviše plastične operacije koje je imala, a o kojima često i priča u medijima.

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju.

Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož". Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva - šokirala je ona jednom prilikom.

Autor: Pink.rs

#Automobili

#Dragana Mitar

#operacije

#zahvati

POVEZANE VESTI

Domaći

Verila se Dragana Mitar: Bivša zadrugarka podelila lepe vesti na svom Instagramu! (FOTO)

Domaći

Dragana Mitar više ne krije dečka: Ovako izgleda bogati biznismen kog ljubi usred Pariza (FOTO)

Domaći

Rezali su mi kosti i stavljali... Bivša zadrugarka imala tešku operaciju nakon dijagnoze raka: Rekli su mi da…

Domaći

Veliko slavlje kod Ane Korać, ona u belom: Objavila sliku sa mužem, imaju poseban povod za sreću!

Domaći

Srpska pevačica (51) izdaje pet stanova, a evo koliko PARA STAVLJA U DŽEP: Od cifre vam neće biti dobro, planira i da širi biznis

Domaći

Ništa od svadbe! Pukla tikva pred venčanje: Dragana Mitar šutnula verenika, ovo su detalji SKANDALA!