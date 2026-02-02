HARISOVA ĆERKA NE PRESTAJE DA ŠOKIRA: Dok njen tata gradi novu ljubav, Đina pleni provokativnim izgledom (FOTO)

Haris Džinović ponovo zaljubljen, Melina u Parizu sa biznismenom, a Đina oduševljava fanove provokativnim izgledom.

Haris Džinović ponovo je srećan u ljubavi, a njegovom srcu pravu radost donela je brineta koja je dve decenije mlađa od njega. Pevač je nakon razvoda od Meline Džinović pronašao novu devojku, uspešnu preduzetnicu iz Beograda, sa kojom se upoznao u jednom prestižnom restoranu na Senjaku, nedaleko od svoje vile.

Njihovo poznanstvo brzo je preraslo u ozbiljnu vezu, a prema informacijama domaćih medija, par u poslednje vreme uživa u ljubavi i provodi mnogo vremena zajedno.Dok Haris uživa u novoj ljubavi, njegova bivša supruga Melina provodi vreme pored 70-godišnjeg biznismena. Par je nedavno zajedno viđen na modnoj reviji u Parizu, gde su sedeli u trećem redu i delovali veoma prisno.

Dok roditelji pune medijske stupce, evo šta Đina Džinović radi

Njihova ćerka Đina Džinović, dok roditelji puni medijske stupce, aktivno je na društvenim mrežama i redovno oduševljava pratioce provokativnim fotografijama. Nedavno je pozirala u beloj haljini sa dubokim prorezom na leđima, koji je dodatno istakao njene atribute. Komentari pratilaca samo su se nizali: "Nije realno koliko dobro izgleda", "Jako lepa i zgodna devojka", "Haljina je san snova."

Nije tajna da se Đina podvrgla estetskim korekcijama, uključujući i ubrizgavanje hijalurona u usne, kako bi ih dodatno istakla. Pored toga, ranije se borila sa viškom kilograma, pa je pridržavanje strogih dijeta i redovnih treninga deo njenog života, čime je došla do zavidne forme.Haris, Melina i Đina tako i dalje privlače pažnju medija, ali svako od njih trenutno gradi svoje lično i emotivno zadovoljstvo na različite načine.

Đina uz majku Melinu

Naime, Đina često hvali majku, a u haosu koji je nastao nakon razvoda roditelja jasno je stavljala do znanja svima da je najviše zanima da joj je mama dobro.

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina mami rođendansku čestitku pre par dana.Đina o teškim trenucima: "Ne znam šta bih bez mame..."

- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše - navodila je Đina o majci.

Autor: M.K.