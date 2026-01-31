POTRESNA ISPOVEST ALEKSANDRE PRIJOVIĆ: Deda pije, bolestan je, a iznosio je najintimnije stvari iz našeg doma...

Aleksandra Prijović se prisetila 2016. godine, porodičnih kontroverzi, izjava dede i otvoreno govorila o svom poreklu.

Pre tačno deset godina, 2016. godine, u periodu kada je popularna pevačica Aleksandra Prijović započela vezu sa Filipom Živojinovićem, mediji su preneli niz značajnih i kontroverznih izjava njenog dede.

Ove tvrdnje izazvale su veliku pažnju javnosti, jer su otkrile detalje iz njenog privatnog života koji do tada nisu bili poznati. Iako su informacije delovale posebno intrigantno, dodatno su podgrejale interesovanje javnosti za njen lični život. Taj period bio izuzetno stresan za nju, posebno jer nije mogla da predvidi da će deda iznositi tako lične informacije.

- Moj deda govori nepovezane stvari, danas kaže nešto, a sutra ne zna šta je rekao. Čovek ima više od 70 godina, jednu nogu sumu odsekli, drugu mu hvata gangrena. Iako su mu odsekli nogu, i dalje pije - rekla je pevačica tada i dodala:

- Deda je imao moždani udar, i sve što priča je posledica toga. Moja mama živi sa njim u Belom Manastiru, nije istina da je otišla u Beč, niti je istina da je Brena bila u našoj kući. Možda bi on voleo da je tako - istakla je Prija 2016. godine.

U tom istom razgovoru, Aleksandra se osvrnula i na spekulacije o svom poreklu, ističući da je ponosna na to.

- Deda mi je Rom, a baka nije. Filip i Brena to znaju i ne smeta im. Ponosna sam na svoje poreklo, mislim da ne bih pevala ovako danemam te krvi - priznala je ona tada.

Rešila da se posveti porodičnom životu

Podsetimo, Aleksandra Prijović vratila se na muzičku scenu na velika vrata posle jednogodišnje pauze. Kako se saznaje, jedna od najpopularnijih pevačica ipak je rešila da se i ove godine više posveti porodičnom životu. Prija je iz tog razloga odlučila da ne nastavi megauspešnu turneju, u kojoj je oborila sve rekorde posećenosti širom regiona.To ipak ne znači da će publika tokom 2026. ostati uskraćena da čuje i gleda pevačicu na koncertima u zemlji i inostranstvu, samo što će ona broj nastupa svesti na minimum.

Autor: M.K.