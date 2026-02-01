Umrla unuka Snupa Doga, imala je samo 10 meseci: Stravična vest potresla javnost

Beba ćerke Snupa Doga je provela mesece na odeljenju intenzivne nege novorođenčadi, ali je otpuštena početkom nove godine.

Javnost je iznenadila vest da je reperu Snupu Dogu preminula 10-mesečna unuka.

Naime, ćerka Snupa Doga, Kori Broadus, objavila je da je izgubila dete navodeći da je "izgubila ljubav svog života".

Kori se oglasila putem Instagrama, navevši da je njena ćerka rođena tri meseca ranije u februaru prošle godine te da je umrla u ponedeljak 26. januara, 20 dana nakon otpusta sa Odjeljenja intenzivne nege za novorođenčad.

Njena beba je provela mesece na odeljenju intenzivne nege novorođenčadi, ali je otpuštena početkom nove godine. Kori je 6. januara objavila njihovu fotografiju na Instagramu uz opis: "Kod kuće je", izražavajući zahvalnost za molitve svojih obožavatelja: "Bog ih je sve čuo", napisala je ona.

Međutim, u subotu, 31. januara, objavila je crno-belu fotografiju na kojoj drži ćerku u naručju i napisala:

"U ponedeljak sam izgubila ljubav svog života. Moju Kodi", dok je na svom storiju objavila fotografiju njihovog povratka iz bolnice, dodajući:

"20 dana kasnije? Čoveče, u rasulu sam."

Njen muž je u subotu na Instagramu objavio:

"Ja sam najtužnija osoba otkako si otišla, Kodi. Ali znam da si u miru. Tata će te voleti zauvek ".

Kori Broadus je takođe ponovo podelila objavu medicinske sestre bebe, koja je napisala o gubitku:

"Tužna sam šest dana zaredom. Biti medicinska sestra ima svoje uspone i padove, a ovo je najveći 'pad' koji sam ikada doživela. Bila mi je čast biti medicinska sestra svoje devojčice. Okupala sam je poslednji put, rekla joj da je volim, a nisam ni slutila da je pripremam za Raj. Kodini roditelji će zauvek biti u mom srcu i porodici, prenosi Telegraf.

