Slavlje u domu Jovane Misice: Obratila se suprugu na poseban dan (FOTO)

Jovana Ljubisavljević uživa u emotivnom odnosu sa Bogdanom Srejovićem. Njihova ljubav krunisana je brakom u kom su dobili sina koji je nedavno proslavio 1. rođendan. Danas imaju još jedan povod za slavlje, a misica se tim povodom oglasila.

Naime, Jovana i Bogdan obeležavaju tri godine svoje ljubavne veze, a ona je na svom Instagram profilu podelila snimak sa jednog zajedničkog izlaska uz koji je kratko poručila:

– Tri godine sa mojom ljubavi - napisala je ona, a čestitke su se nizale.

Jovana Ljubisavljević je pre nekoliko dana napunila 30 godina, a tim povodom je Bogdan objavio njihovu fotografiju sa venčanja i napisao najlepše reči.

- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - stoji u njegovoj objavi.

Autor: N.B.