TO NIJE TALENAT: Nadežda Biljić surovo u estradi i kolegama, otkrila šta je danas najbitnije

Nadežda Biljić svojevremeno za domaće medije govorila je o prvim koracima na estradi, takmičenju, ali i kolegama i koleginicama.

Pevačica je ogolila dušu i govorila o svojim prvim koracima na estradi, željama i očekivanjima, ali i iskustvima kroz koje je prolazila tokom karijere.

Nadežda je progovorila o video snimku na Jutjubu koji broji preko tri miliona pregleda, a gde ona peva u pidžami sa sve čupavom kosom u potpuno opuštenom izdanju.

- Pravo da ti kažem ne volim da gledam svoje klipove. Ni da slušam ni da gledam sebe jer sam previše samokritična. To je kažu, odlika velikih. Ali ti komentari i lepe reči su pokretač i razlog što sam ja i dalje ovde. To mi je podstrek da budem još bolja, jer znam da mogu još - govorila je pevačica u emisiji "Nije sve tako crno" i nastavila:

- Eto, ja nikada nisam rekla, da sam zvezda, imam tri miliona pregleda i to je to. Ne, ja mogu bolje i ići ću još, baš zbog tih ljudi koji mi daju vetar u leđa i daju mi komplimente. Što se tiče tog mog izdanja na tom video klipu gde sam u pižami, čupava u opuštenom izdanju, mogu samo da kažem... Da objasnim ako nekome nije jasno, silikoni nisu harizma, plastična hirirgija nije harizma, nije talenat. Kada imaš talenat i zračiš možeš džak na sebe da staviš svi će da gledaju u tebe - poručila je Nadežda.

"Kradu joj repertoar"

Toma Panić u potpunosti se posvetio muzičkoj karijeri svoje partnerke sa kojom je započeo vezu pred kamerama „Zadruge“ i kasnije dobio sina Longa. Iako je Nadežda u jednom trenutku donela odluku da se povuče sa javne scene, ubrzo se predomislila i vratila muzici.

Toma se nedavno oglasio na Instagramu, poručivši da mnoge kolege i koleginice pokušavaju da je oponašaju – kako u karijernim potezima, tako i u stilu. Dodao je da brojni žele da liče na njegovu suprugu, pa zato kopiraju i njen autentični stajling, za koji je, kako ističe, upravo on zadužen.

- Samo da obratimo pažnju na nekoliko stvari. Od kako je Nadežda izjavila da nije deo estrade odjednom je nastao trend da ostali nisu deo estrade i odjednom se ne druže a do juče dizali jedni druge u nebesa. Od kako sam počeo da se bavim Nadeždinim stajlingom i počeo da forsiram odela i diskretniji s*ksipil odjednom su svi počeli sa istim stajlingom a do juče sve polugole – kičeraj - pričao je on i dodao:- Kada sam počeo sa PR-om udate i porodične žene što je činjenica i realnost, odjednom imamo istu priču i sa drugima. Sve što negde objavimo kako Nada peva to vidimo da žele da oponašaju. Kradu joj repertoar itd. Dragi ljudi, ne radi se to tako jer je smešno i kratkotrajno! Svaka ličnost je za sebe, naš šablon rada je realan i nema laži! P. S. Sa druge strane drago mi je za sve ove činjenice jer je potvrda da smo na pravom putu, na putu istine i kvaliteta. I da ne zaboravim, Nadežda je jedna jedina!"

Autor: N.B.