Mina ispratila Kaspera za Ameriku: Ljubavni par se jedva odvojio na aerodromu

Pevačica Mina Kostić ispraća danas svog dečka Maneta Ćuruviju Kaspera u Ameriku, a naša ekipa uslikala je Minu po povratku sa aerodroma.

Odmah po dolasku mnogima je bilo čudno što je on nosio kafu u rukama, dok je ona vukla kofere, a oboje su sakrili lice crnim naočarima.

Mina i Kasper sve vreme su bili raspoloženi, a u jednom momentu su počeli da se grle i ljube, te nema sumnje da im razdvajanje posle svega vrlo teško pada.

Mina je Kasperu pričala da će joj nedostajati, a potom je bilo i pitanja o tome da li je sve poneo od neophodne dokumentacije. Njih su odmah primetili i brojni građani na aerodromu, pa su bili prava atrakcija na aerodromu, a nakon što su se pozdravili pevačica se uputila u auto, a sve prisute je pozdravila osmehom.

Podsetimo, Mina i Kasper su su verili uživo u emisiji Amidži šou.

