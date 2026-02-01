Evo čime se pored pevanja bavi estrada: Ovo su privatni biznisi od kojih dodatno zarađuju

Mnogi naši pevači osim što im je primarni posao pevanje, odlučili su se da svoju zaradu od nastupa i muzičkih platformi ulože u privatne biznise.

Dok su se muškarci uglavnom opredelili za ugostiteljske objekte, kamione i poljuprivredu, pevačice su se odlučile za kozmetiku i salone dok su neke ipak rešile da grade zgrade i kuće koje iznajmljuju za odmor po Srbiji.

Sloba Radanović

Radanović je definitivno jedan od pevača mlađe generacije koji mnogo radi i dosta zarađuje. Nakon što se skućio i rešio stambeno pitanje, odlučio je i da zarađeni novac uloži u privatni biznis.On je uložio blizu 300.000 evra u izgradnju restorana, a njegove kolege vrlo rado posećuju ovaj objekat i organizuju privatne proslave.

Milan Stanković

Pevač već godinama ne snima nove pesme i nema nastupe. Međutim, prema pisanju domaćih medija, Stanković se pre nego što se povukao sa scene posvetio novom biznisu. Reč je o poslovanju sa kamionima u Čikagu, koji mu je trenutno glavni izvor prihoda.

Katarina Grujić

Pevačica već čitavu deceniju radi punom parom, a nakon braka i deteta Katarina je odlučila da sa svojom sestrom pokrene privatni biznis. Kaća i njena sestra opredelile su se za ugostiteljstvo i u Kolašinu na obroncima planine Bjelasice sagradile su luksuznu kuću u planinskom stilu. Kako je pevačica nedavno izjavila posao im cveta pa zbog toga planiraju da čitavu priču još prošire.

Alen Islamović

O njegovoj karijeri i muzičkim uspesima nema potrebe da mnogo govorimo. Bio je i ostaće jedan od najpopularnijih izvođača na Balkanu. Međutim, malo ko zna da Islamović u Bihaću ima plantažu, površine 25.000 kvadratnih metara, na kojoj uzgaja lešnike i hvali se da ih traži čak i čuvena italijanska fabrika slatkiša "Ferero".

Mia Borisavljević

Atraktivni izgled i zanimljive pesme učinilu su Miu poznatom, davne 2008. godine. Pevačica je nakon udaje i dece odlučila da se na neko vreme povuče iz sveta šou-biznisa, a onda je sa svojim suprugom pokrenula privatni biznis. . Svoje fitnes centre pevačica je proširila širom Srbije, koji kako je nedavno izjavila prete da nadmaše uspeh njene dosadašnje muzičke karijere.

Emina Jahović

Emina je u Srbiji započela svoju pevačku karijeru i medijima a i publici je odmah prirasla za srce. Nakon mnogo godina uspešnog bavljenja muzikom, pevačica se udala u Turskoj za jednog od najpoznatijih pevača u Turskoj Mustafu Sandala sa kojim ima dvoje dece. Pre tri godine Emina je lansirala svoju liniju kozmetike koja je brzo osvojila srca žena, pa njena firma i proizvodnja i dan danas odlično rade.

Autor: N.B.