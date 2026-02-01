Deset godina peva, a nije napravila ništa: Desingerica ne staje, ponovo opleo po Katarini Grujić pa pecnuo i koleginicu iz Pinkovih zvezda

Reper Dragomir Despić Desingerica zestoko isprozivao koleginice.

Naime, Desingerica je razgovarao na beogradskom aerodromu sa domaćim medijima, a kada je sleteo na isti, sve vreme se krio iza kapuljače, da bi na kraju progovorio oštro o kolegama u žiriju, ali i van njega.

- Nisam ja neko ko peva na slavljima, ali radim punom parom. Kod mene je ta klubska varijanta. Moraju ljudi da se šišaju na mojim nastupima i da se pravi hrana.

Što se tiče toga da li se kolege javljaju kada me vide na nekim proslavama, za visi. Neki se jave, neki se ne jave. To je svakako vrlo mali broj ljudi. Ne ignorišu me, ali možda imaju neki problem u glavi - rekao je Despić, pa je pomenuo koleginicu Zoricu Brunclik:

- U našem poslu mnogo je mnogo ljudi šizofreno. Zorica Brunclik nije šizofrena, ali je nad**dana stalno. Ima ljudi koji misle da su Bogom dani, ali dobro. Ima jedna koleginica kojoj se ovako i ne bih javljao, ali zaboravio sam joj ime. Ima samo ta jedna koja je nevaspitana. Ima poremećenih ljudi koji zaborave da su ljudska bića. To nikad neću da razumem te stvari.

Despić tvrdi da Katarina Grujić nije za 10 godina rada na estradi ništa postigla, te i da joj je bolje da bude stjuardesa.

- Što se tiče Kaće Grujić, ja ne znam ko je to. Njoj se ni ne javljam jer ne znam šta ona peva. Ona može da me ne svrsta u pevače, ali ona se tu ništa previše ni ne pita. Težinu neke stvari imaju kada ih ja kažem. Ona jeste duže na estradi od mene, eto 10 godina i ništa nije napravila. Ona treba da se bavi drugim poslom. Ne znam, možda može da bude stjuardesa, ja bih joj to preporučio. Ako je lepa i visoka. Nije to ništa ružno, treba se baviti drugim stvarima ako ti ta jedna ne ide.

- Meni da ne ide ta jedna, ja bih pekao kestenje, tu nema problema. Svako to treba da uradi ako ne uspe kao pevač. Ne znam ni ko je Gobeljić to prate ljudi koji igraju kladionicu, ja to ne igram, pa ne znam.

Inače na aerodromu je Desingericu sačekala supuga Nevena, a kako je protekao njihov susret pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.