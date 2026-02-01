AKTUELNO

Domaći

ON NE BI KAFU PLATIO, A... Milić Vukašinović prozvao Bregovića, osvrnuo se na šuškanja o novom pevaču Bijelog dugmeta, pa progovorio o ALAVOSTI među pevačima!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Sagovornik reportera Nemanje Vujičića u emisiji ''Premijera vikednd specijal'' bio je Milić Vukašinović.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako ste?

- Ja sam sam ti premio poklone ovde. Ovo je prvi deo autobiografije na više od hiljadu strana. Tu ti piše sve o mom životu. U njoj ima dosta se**ualnih vratolomija. Filozofsko,-psihološki po*no triler. Nije preporučljivo za ljude ispdod osamnaest godina. Napisao sam ti posvetu ''Nemanji, mom istinskom spasiocu od medijskog zaborava''.

Kako je Vaša noga?

- Noga gluša, proteza ne sluša. Malo sam se udebljao, pa imam problem sa protezom. Veoma malo šetam, genetski sam lenj. Nisam voleo šetati ni sa dve noge, sa protezom mi tek nije zgodno da šetam. Šetam onda kada treba. Treba da dobijem protezu sa uvijajućim kolenom, onda ću da šetam kada nju budem dobio.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li imate bolove?

- Imam fantomske bolove. Taj bol koji sam imao je bio intenzivan, sad je mnogo manji, ali ja stalno imam osećaj da me on boli. Sve to iz glave ide...neverovatno.

Bijelo Dugme ima novog pevača, o tome se piše. Da li ste ispratili to?

- To je klasična lažna vest. Mene je to nasmejalo, iskreno da kažem. Dvesta pedeset hiljada evra da Bregović da pevaču koji bi du*e dao pevaču da samo bude deo te grupe. On ne bi kafu platio, a kamoli da da te pare. On voli pare, to je tako. Ne mislim samo na Isaka tog, nego i na svakog pevača. Sve bi dali samo da budu deo tog sastava.

Foto: TV Pink Printscreen

Godina 2018. bila je za Vas najteža. Da li to znači da će se naći u knjizi sve o gubitku vaše ćerke?

- U trećem delu će to biti. U drugom delu će biti sve vezano za London. Ja sam sa Hankom Paldum napravio najveću reviluciju u muzici i dan danas mirslim da su neprevaziđeni. Te dve pesme su razvalile Jugoslaviju. Tri godine su se samo te tri pesme vrtele.

Da li ste u kontaktu sa Hankom Paldum?

- Naravno. Mis smo kućni prijatelji. Imamo jedno iskreno, pravo prijateljstvo, to je činjenica. Hanaka je prevačica narodne muzike, koja je tri dana pevala po tri koncerta

Foto: TV Pink Printscreen

Da li je istina da se nije delio u nekim prošlim vremenima bakšiš?

- Ne može biti para od koncerata, onoliko koliko se uzima po svadbama. Čuo sam da se među narodnim pevačima pričalo da su jednog pevača uhvatili kako je bežao posle tezge sa parama. Ne znam koliko je tačno, ali gde ima dima, ima i vatre.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Vojaž progovorio o pomirenju s Breskvicom: Otkrio koje su šanse da se ponovo spoje, osvrnuo se na duet sa Cecom, pa progovorio o negativnim komentarim

Zadruga

NE OSEĆAM NIŠTA PREMA NJEMU: Maja ponovo ugasila Asminu sve nade, on ponovo najavio distancu od nje, pa se osvrnuo na Aneli: NE PRIMEĆUJEM JE! (VIDEO)

Zadruga

PRIPITOMLJENA JE KAO MALA MACA: Miki se osvrnuo na zbližavanje sa Milenom, otkrio kakve emocije gaji prema njoj, pa prgovorio o potencijalnoj vezi! (V

Domaći

PONEO JE SLUČAJNO MOJ PASOŠ: Ivan Gavrilović otkrio kakav peh se desio Gagiju Đoganiju, progovorio o brojnim nastupima u duhu devedesetih, pa se osvrn

Domaći

ONA MU JE ZAPALA ZA OKO! Milić Vukašinović otkrio ko mu je najbolja CICA na domaćoj estradi! (VIDEO)

Zadruga

ZAPLAKAO SAM KAD SAM JE DRŽAO U NARUČJU: Terza progovorio o prvom susretu sa ćerkicom Barbarom, pa se osvrnuo na njegov odnos sa Milicom Veličković! (