ON NE BI KAFU PLATIO, A... Milić Vukašinović prozvao Bregovića, osvrnuo se na šuškanja o novom pevaču Bijelog dugmeta, pa progovorio o ALAVOSTI među pevačima!

Stavio sve karte na sto!

Sagovornik reportera Nemanje Vujičića u emisiji ''Premijera vikednd specijal'' bio je Milić Vukašinović.

Kako ste?

- Ja sam sam ti premio poklone ovde. Ovo je prvi deo autobiografije na više od hiljadu strana. Tu ti piše sve o mom životu. U njoj ima dosta se**ualnih vratolomija. Filozofsko,-psihološki po*no triler. Nije preporučljivo za ljude ispdod osamnaest godina. Napisao sam ti posvetu ''Nemanji, mom istinskom spasiocu od medijskog zaborava''.

Kako je Vaša noga?

- Noga gluša, proteza ne sluša. Malo sam se udebljao, pa imam problem sa protezom. Veoma malo šetam, genetski sam lenj. Nisam voleo šetati ni sa dve noge, sa protezom mi tek nije zgodno da šetam. Šetam onda kada treba. Treba da dobijem protezu sa uvijajućim kolenom, onda ću da šetam kada nju budem dobio.

Da li imate bolove?

- Imam fantomske bolove. Taj bol koji sam imao je bio intenzivan, sad je mnogo manji, ali ja stalno imam osećaj da me on boli. Sve to iz glave ide...neverovatno.

Bijelo Dugme ima novog pevača, o tome se piše. Da li ste ispratili to?

- To je klasična lažna vest. Mene je to nasmejalo, iskreno da kažem. Dvesta pedeset hiljada evra da Bregović da pevaču koji bi du*e dao pevaču da samo bude deo te grupe. On ne bi kafu platio, a kamoli da da te pare. On voli pare, to je tako. Ne mislim samo na Isaka tog, nego i na svakog pevača. Sve bi dali samo da budu deo tog sastava.

Godina 2018. bila je za Vas najteža. Da li to znači da će se naći u knjizi sve o gubitku vaše ćerke?

- U trećem delu će to biti. U drugom delu će biti sve vezano za London. Ja sam sa Hankom Paldum napravio najveću reviluciju u muzici i dan danas mirslim da su neprevaziđeni. Te dve pesme su razvalile Jugoslaviju. Tri godine su se samo te tri pesme vrtele.

Da li ste u kontaktu sa Hankom Paldum?

- Naravno. Mis smo kućni prijatelji. Imamo jedno iskreno, pravo prijateljstvo, to je činjenica. Hanaka je prevačica narodne muzike, koja je tri dana pevala po tri koncerta

Da li je istina da se nije delio u nekim prošlim vremenima bakšiš?

- Ne može biti para od koncerata, onoliko koliko se uzima po svadbama. Čuo sam da se među narodnim pevačima pričalo da su jednog pevača uhvatili kako je bežao posle tezge sa parama. Ne znam koliko je tačno, ali gde ima dima, ima i vatre.

Autor: S.Z.