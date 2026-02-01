UPOZNALA SAM ONOG PRAVOG! Rada Manojlović progovorila o svom ljubavnom životu, pa priznala da je preduzela radikalne mere u svojoj karijeri: VIŠE NE ĆUTIM!

Stavila sve karte na sto!

Sagovornica reporterke emisije ''Premijera vikend specijal'' Katarine Rogojević bila je pevačica Rada Manojlović.

Rado, da li ti najveći elan za posao daju ljudi koji dolaze na tvoje nastupe?

- Da. Meni je najdraže kad moja publika nije uštogljana. Ja se opsutim, igram i uživam sa ljudima oko sebe. Onda se moja publika opusti i bude fantastično.

Tvoj kolega Cobe je objavio nedavno sliku sa turneje iz Amerije, kakva sećanja ti to budi?

- To je trajalo godinu i po dana, kao neka ekskurzija. Stekla sam prijatelje, ljubav...bila sam mlada mršava, imala prelepu kosu...fantastično sam se osećala. Svi oni su i dan danas prisutni u mom životu. Prošlo je dvedeset godina od tada. To takmičenje i kom smo bili je meni svašta nešto lepo donelo.

Da li zameraš nešto toj mladoj Radi?

- Ne mogu sada da odgovaram na ta pitanja, iskrena da budem. Ipak to iziskuje neki detaljan odgovor. Moram dobro da razmislim o svemu tome. Jedino što mogu da kažem je da sam bila lenja. Bila sam lenja da učinim neke stvari, znala sam da neke stvari ne valjaju, ali sasm ih puštala. Ustručavala sam se da ljudima kažem neke stvari, a bila me je sramota tuđe sramote, da ne lažem. Sve to ima svoje, mladost je mladost. Uči se to s godinama da se kaže ono što vam smeta. U poslu više ne dopuštam iste stvari. Ranije sam bila osoba koja se ustručavala, ali sada nije tako.

Rado, delovalo je da si veoma fokusirana na sebe, a onda ti se desila ljubav. Kakvo je stanje sada na tom polju?

- Sad je u pitanju onaj pravi. Ja sam, od momenta kada sam ušla u prvu vezu, stalno bila zauzeta. Ulazila sam iz veze u vezu. E, sada, pre ove moje veze, pola godine sam bila sama. Nisam gledala da nađem nekog, samo da ne bih osetila samoću. Eto, kada čovek krene tako da razmišlja, desi se neka takva priča.

Autor: S.Z.