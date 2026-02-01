BIO JE BEZOBRAZAN, FLERTOVAO JE... Sandra Afrika progovorila o susretu s Bekamovim sinom u Dubaiju, pa se obratila bivšem dečku u programu uživo, a onda otkrila da je Mile Kitić zbog nje promenio broj telefona!

Otvorila dušu o svim aktuelnim temama.

Poznata pevačica Sandra Afrika ranije je iznenadila javnost tvrdnjom da ju je Bruklin Bekam, sin Dejvida Bekama, pokušao osvojiti tokom njenog boravka u Dubaiju. U jeku aktuelne drame u porodici Bekam i skandala između Bruklinove supruge Nikole Pelc i njegove majke Viktorije Bekam, Afrika se sada na duhovit način u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' osvrnula na to.

- Bila sam u Dubaiju sa Stefanom, mojim PR-om, on meni nije dečko kao što se priča. Ja nisam ni znala ko je dotični dečko, sve se tu mota, ja sišla na doručak, kao prava Sprkinja napunila tanjir, jaja, slanina, on me sve vreme gleda i šmeka me, ja gledam mislila sam izgleda kao neki beskučnik, sve vreme me gleda i smeška se. On meni kaže da li znaš ko je to. Mi uđemo na Instagram, ja se našalila, rekla dobro što nije ništa bilo. Dobro mi je ovako, mislim da je Viktorija opasna, tako da dobro je meni ovako. Nije mi žao što nisam postala njhova snajka, nikakav je. Ne znam sa kim je bio, verovatno sa ženom. Bio je sam na doručku, flertovao je, nije bio dobar, bio je bezobrazan - našalila se Sandra, pa se osvrnula na kupovinu stana.

- Stan ne košta milion, košta manje, ali dok se sve napravi, doguraću do miliona. U fazi sam selidbe, pakleno mi je, jedva sam izvukla šta ću da obučem. Taman da uđem u novi stan, pa ide radno leto, biću u stanu od septembra. Dok sam ne uradiš nešto, nema ništa - kaže Afrika, a onda je progovorila o tiktokeru Ognjenu Stanojeviću Đunti, sa kojim često snima za mreže.

- Naravno da volim mlađe, mi smo drugari, snimamo i zezamo se, super je dečko, dosta je zreliji za svoje godine, rekla bih da jesmo. To je samo drugarstvo - rekla je pevačica, pa se prisetila veze sa Mikišom.

- Mi smo tada bili osam godina zajedno i naravno da sam htela, ali Mikiša je bio u nekoj fazi karijere. On je više bio taj kroz naš život karijerista nego što sam ja, obično su žene te koje gledaju kad će da rađanju decu. Ja u tom momenti nisam gledala, iz tog ugla hvala mu. Mogli smo, ali dobro, šta da se radi. Mikiši je život sprdnja, iako je napunio 50 godina, ne znam kad ćeš da se uozbiljiš. Tu sam za neki savet ako mu treba. U venčanici ne, ne svadbu, kao majku sebe vidim, što se dece tiče da, ali da ja sad pravim svadbu mene to smara. Volim da idem na svadbe, ali to je veliko mučenje, bolje da odu negde sami, da uživaju - rekla je Sandra i dodala:

- Ne bih ostala u lošem braku ni da imam desetoro dece sa nekim ako ne ide, zarad te dece nije dobro ostajati u takvim brakovima, ako nešto ne valja i ne štima. Sve je bilo zdravije i lepše i normalnije. Nisam za tebrakove i veze u kojima ljudi ostaju ne znam zbog čega - kaže pevačica, a onda je progovorila o odnosu sa Miletom Kitićem.

- Moj odnos sa Miletom je fenomenalan, nismo se mi nikad svađali, ja sam iznela moje mišljenje tada i to je to. Ja sam iznela kako sam se osećala tog momenta na početku karijere. Ja sam imala očekivanja da će mi Mile pomoći, ne finansijski. Trebalo je samo da pozove Marinu Tucaković da me najavi i to je to. Ja sam posle došla do nje s druge strane jer je on promenio zbog mene broj telefona. To je mene tada povredilo kao klinku i to je to. Ja sam uvek za dobru pesmu. Snimila bih ako dobijem poziv, ako imam neku ideju ja bih ga kontaktirala - rekla je Sandra, pa progovorila o Đaniju.

- Mi smo se tada podelili, on je uzeo bakšiš dok je on pevao, ja dok sam ja. Mislim da smo bili 1:1. On je možda mislio da će uzeti više, ali zeznuo se, nije dobro izračunao.

