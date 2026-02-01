NADAM SE DA ĆE MI SE IZBOR MOG SINA DOPASTI: Viki otkrila kakva je majka, spomenula Viktoriju Bekam, pa priznala kako su njeni roditelji promenili mišljenje i odnos sa Tašketom

Bez dlake na jeziku.

Poznata pevačica Viki Miljković u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o predstojećem odmoru i nastupu u Dubaiju, praznicima, Pinkovim zvezdama, ali i odnosu sa sinom Andrejem.

- Sledeće nedelje 5,6 dana odmora u Dubaiju, a čeka me i nastup tamo. Mi smo uvek tradicionalno oko Dana zaljubljenih u Dubaiju svake druge godine. To je postala neka tradicija. Povod je i moj nastup. Iskoristiću i da se okupam i odmorim - rekla je Viki i progovorila o praznicima u svom domu.

- Kod mene se praznici ne rade, provodimo te dane porodično, imamo neke naše običaje. Jedva čekam da to vreme provedemo u krugu porodice i da prenesemo to i na Andreja. Bilo je i lepih i nekih nemilih događaja, ja sam pozitivac i verujem u bolje - otkrila je pevačica i progovorila o Pinkovim zvezdama.

- Mogu da kažem da je konkurencija žestoka i sam program. Ljudi kažu da se lepo nasmeju uz nas, imamo šta da im pokažemo i da pružimo. Malo humora i duhovitosti nije na odmet i prija nam to. Sutra imam probu pre početka... Desingerica jedva čekam da dođe u Istanbul, tamo volimo da radimo i uživamo. To je čaroban grad gde možeš da uživaš. Bilo nam je mnogo lepo, volimo vožnju po Bosforu. Volimo kad nam dođu prijatelji... Ima mnogo dobrih kandidata. Recimo mala Daria koja je kod Bosanca. Nemam navku da prilazim tuđim kandodatima, ali ona je bila tako čarobna da sam morala - kaže Viki, a onda je otkrila kakva je majka.

- Ja sam možda i previše brižna majka, stalno zovem Anreja, ali takva sam recimo i prema Nerminu. Andrej je navikao da ima malo dosadnu mamu, rekla sam mu bolje da je tako nego da niko ne pita gde si i kako si. Ja sam to nasledila od moje mame, i ona je bila takva. Nadam se da će mi se izbor mog sina dopasti, ali iako mi se ne dopadne, to je njegov izbor i ja ga moram poštovati. I to je nečije dete i nepristojno je i nekulturno, pa neka je 100 puta i Viktorija Bekam - rekla je pevačica i dodala:

- Kad su moji upoznali Tašketa i videli kako se on bori za mene, oni su se više poveravali njemu nego meni. Desi se na početku da ljudi nemaju dobro mišljenje i procenu, ali to se posle promeni. Treba svakom dati priliku i šansu. Meni nije sve u životu bilo potaman, mnoge su mene stvari šibale i lomile, mnogo puta me je svašta ubijalo. Volim jake žene i mislim da svaka žena treba da bude takva - kaže Viki, a na pitanje o vezi Mine i Kaspera poručila je:

- Nikad ne komentarišem tuđe živote, samo svoj isključivo - poručila je pevačica.

Autor: M.K.