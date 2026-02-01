Služi im muzika da bi radili glavni posao: Bosanac bez dlake na jeziku brutalno potkačio mlađe kolege, pa otkrio po čemu pamti Šabana!

Ovo se mnogima neće dopasti!

U emisiji ''Premijera Vikend Specijal'', reporter Nemanja Vujičić razgovarao je i sa muzičarem Draganom Stojkovićem Bosancem o ''Pinkovim zvezdama'', ali su se dotakli i mnogih njegovih kolega muzičara.

- Kako ste? - upitao je Nemanja.

- Dobro sam, sedim na fotelji i ustanem da ručam, pa se vratim na fotelju i tako u krug ceo dan. Ja se nikad nisam mučio, uvek sam živeo lepo zato što sam bio sin jedinac - rekao je Bosanac.

- Nije vam se ispunila želja da budete pilot, ali ko bi se našao u vašem avionu? - upitao je Nemanja.

- Isključivo bi od kolega mogli da se nađu muzičari koji imaju status i koji su poštovani, ali i pevači koji znaju da pevaju. Svi ostali mogu da pune gorivo u avionu, a ne bih povezao onog ko ima strah od letenja. Ja volim i obožavam kolege, a ove koje hoće da budu kolege sa mnom, njih ni ne pominjem - rekao je Bosanac.

- Koliko ste zadovoljni i kako vam se sviđa rad u Pinkovim zvezdama? - upitao je Nemanja.

- Dobar je žiri, dobro se kotiramo i moram da priznam da primećujem da me ljudi dosta sreću, pozdravljaju i gledaju. Raduje me što moj udeo u celoj priči verovatno ima mesto i ima svoje simpatije - otkriva Dragan Stojković.

- Gledamo vas kao nekog novog mladog Bosanca - dodaje voditelj.

- Moram priznati da sve te priče oko dobre emisije, svode se i na zbrinost takmičara u emisiji. Samo na taj način možeš da radiš posao, a ako si nezadovoljan svojim poslom onda to prenosiš na publiku i gledaoce zbog kojih smo mi zapravo i tu - otkriva muzičar.

- Za nekoliko dana biće godišnjica otkad nas je napustio Šaban Šaulić, koliko vas je pogodila ta vest i koliko on fali na našoj sceni? - upitao je Nemanja.

- Nije se pojavio ni blizu takav vokal kao Šaban. Jako me pogodila ta vest jednog jutra, ali nažalost otišao je mlad jer je imao mnogo toga još da pruži muzički - otkriva Bosanac.

- Kako je moguće da Čola može da peva po nekoliko sati, a mlađi pevači ne mogu da otpevaju ni blok ceo? - upitao je Nemanja.

- Čola je najveći koji se pojavio, a ko zna koji su ti koji ne mogu da izdrže te pesme. Mnogima muzika služi da bi svoj radili drugi posao, a da ne pričam koji je to posao - otkriva Bosanac.

- Kako sačuvati ženu, dajte mlađima savet - dodao je voditelj.

- Nije to čuvanje, žena vodi supruga i drži sve na okupu. Moja žena zna sve tajne sa javne scene jer ja mnogo pričam njoj, mogla bi da napiše knjigu jednu - završava muzičar.

Autor: N.Panić