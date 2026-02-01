AKTUELNO

OVO JE BILA ZDRAVA ODLUKA I NIJE SE DESILO TEK TAKO! Edita progovorila o trudnoći: Ne znam da li sam odlepila...

Edita Aradinović nedavno je otkrila najlepše vesti i priznala da je u blagoslovenom stanju.

Pevačica je sada progovorila o trudnoći i priznala da je bebica bila planirana.

"Ovo je bila zdrava odluka"

- Trudna sam i to je jedna lepa i normalna vest. Ovo je bila jedna zdrava odluka i nije se desilo tek tako. Ne znam sad šta bih volela i kako bih volela, ali ne bih da na dete sad kao prenosim neke svoje frustracije. Možda na primer ne bih volela da se bavi javnim poslom, na primer. Ne znam na primer da li žene odlepe u trudnoći zbog hormona. Ne znam ni jesam li ja odlepila - pričala je Edita za Vostkast.

Tajno venčanje

Kako pišu mediji, Edita i Nenad planiraju tajno venčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.Venčanje će obaviti u Srbiji, ali će detalje pokušavati da zadrže u strogoj tajnosti.

Foto: Instagram.com/editaaradinovic

Ovako je Edita nedavno pričala o venčanju

Naime, ona je otkrila da ne misli da je papir bitan za srećan brak, kao i da je važno sa kime se i kako slažete u četiri zida i koliko ljubavi postoji.

- Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam jednom, a drugi drugo. Ne zato što sam nešto razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka - rekla je za Blic i dodala:

Foto: Instagram.com

- Meni bi bilo stresno i da napravim venčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nešto. Ja verujem da papir znači u tom nekom smislu da si se prema nekome obavezao, ali sve zavisi od osobe do osobe. Sve zavisi na kraju sa kime živiš i sa kakvim si partnerom. Ja sam bila svesna toga da će javnost u nekom trenutku da sazna ko je meni dečko, nisam htela da se to krije. Pojavili smo se normalno, ali ne planiram da se pojavljujem sa njim stalno i svuda.

