ZAGLAVILI SMO DO PET, ŠEST UJUTRU: Saša Kovačević otkrio kako mu je bilo u izlasku s Natašom Bekvalac, pa progovorio o odmoru na Tajlandu i koncertima

Posvećen karijeri!

Popularni pevač Saša Kovačević za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o pripremama za predstojeće koncerte, odmoru na Tajlandu, ali i jednom izlasku s koleginicom Natašom Bekvalac.

- Baš sam naoštren da napravimo taj spektakl. Moram da ti priznam da sam se malo spalio oko priprema, prijao mi je odmor. Nisam nešto mogao da se bavim, da editujem, da kačim slike, želeo sam da se odmorim, da pijem sok... Napravio sam nešto na Maldivima, zanimljivo izgleda, sa Tajlanda ne, imam tri spota koja sam tamo snimio - rekao je Saša i dodao:

- Moram da priznam, da sam nakon ova dva koncerta imao takve poruke da mogu da kažem: ''Bravo za celu ekipu''. To su bile kilometarske poruke sa najdubljim osećanjima. To je bila moja misija - poručio je pevač pred premijernim kamerama i dodao:

- Nastupao sam mnogo puta u Novom Sadu, ali oni su malo pitomiji, kod njih je sve malo sporije. Imali smo par nekih nastupa. Ja Novi Sad jako volim i to je prvi grad u kojem bi živeo posle Beograda. Novosađanke su najlepše žene, volim njihov naglasak i sve što se tiče Novog Sada - kaže Kovačević i dodaje:

- Nešto smo zaglavili do pet, šest ujutru, lepo, pa kako bi bilo u Novom Sadu... Taj grad ima posebnu energiju, ta energija mi odgovara. Sada prvi put radim Spens i verujem da će biti sve kako treba - poručio je pevač.

Autor: M.K.